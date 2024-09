Anno d’oro per i giovani atleti dell’associazione sportiva Ippo Club Cefalù

Una vera e propria festa dello sport quella celebrata nel fine settimana appena trascorso al Centro Equestre Le Siepi di Cervia. Undici regioni hanno preso parte al prestigioso programma “Coppa Italia Club”, evento organizzato dalla FISE e dedicato al settore pony.

L’associazione Sportiva Ippo Club Cefalù, conquistata la finale, si è confrontata con i migliori circoli ippici italiani in diverse specialità. Palloncini colorati, bandiere regionali e sorrisi degli atleti a piedi al “gran galoppo” hanno aperto la manifestazione con la tradizionale sfilata delle regioni delle squadre partecipanti.

Ben 17 medaglie per la Sicilia e tante le soddisfazioni raccolte dall’ associazione cefaludese nel seguire gli allievi che hanno mostrato, in questa competizione come nelle altre, grinta, spirito sportivo e determinazione che va oltre il gradino del podio. Le allieve egli allievi seguiti con grande competenza e passione dal tecnico Filippo Serio, infatti, hanno portato in campo tenacia, sportività e spirito competitivo divertendosi e “giocando con e per la squadra”.

“Non posso che esprimere la mia piena soddisfazione per i risultati raggiunti. Questa è la prima partecipazione alla finale di Coppa Italia, e in soli due anni abbiamo costruito un solido settore pony che ci ha permesso di ottenere le qualifiche per questa importante competizione nazionale. Tornare a casa con ben sette medaglie è un risultato storico. Desidero ringraziare i nostri straordinari pony, il nostro istruttore Filippo Serio, che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, e ha contribuito a portare il nostro circolo alla ribalta anche a livello nazionale. Un ringraziamento speciale va anche ai genitori per il sostegno e supporto in situazione come queste. Grazie a questi sforzi, abbiamo ottenuto traguardi significativi per il nostro territorio, rendendo il nostro centro un punto di riferimento sempre più importante per le Madonie. Questo ci riempie di orgoglio e soprattutto ci stimola a migliorare sempre di più” queste le parole di Emanuele Coco, Presidente dell’Associazione Ippo Club Cefalù.

Risultati ottenuti :

MEDAGLIE D’ORO: Giuliano Mazzola Salto Ostacoli LP50 classe B, Squadra Sorpasso al passo composta da Alessandro Coco, Francesco Marannano disciplina Gimkana J. 40 A2 – Squadra Enjoy composta da Capuano Gioia (l’atleta in gara più giovane della regione Sicilia), Franco Emma disciplina Pony Games. Squadra Le mitiche polpette squadra composta da Vittoria Rosa Crisafulli, Rebecca Marullo disciplina Gimkana Cross A3 Open –Vittoria Rosa Crisafulli nel Piccolo Gran Premio Open Categoria B2 .MEDAGLIE D’ARGENTO E BRONZO: Run ride A3 – Argento Squadra: Le mitiche polpette Vittoria Rosa Crisafulli, Rebecca Marullo Gimkana 2 A3 – Bronzo Squadra: Le mitiche polpette Vittoria Rosa Crisafulli, Rebecca Marullo Gimkana 2 A1 –– Bronzo Squadra: New mix Alessandro Coco, Francesco Marannano, Vittoria Rosa Crisafulli Gimkana 2 – 8° posto Squadra: Enjoy Emma Franco, Gioia Capuano Gimkana Jump 40 Open –– Bronzo Squadra: Sorpasso al passo – 3° posto Alessandro Coco, Francesco Marannano Gimkana Cross A3 Open – Argento Squadra: Sorpasso al passo – 2° posto Alessandro Coco, Francesco Marannano Piccolo Gran Premio Open Alba Jasmine Case 2° posto Categoria B3 –Alba Jasmine Case 4° posto, Vittoria Rosa Crisafulli 11° posto LP60 classe B Giuliano Mazzola 3° posto.

I risultati testimoniano l’impegno, la preparazione e la passione che animano l’Ippo Club Cefalù, rendendo l’associazione una realtà sempre più rilevante nel panorama equestre nazionale. Il lavoro dell’ Ippo Club Cefalu’ continua con la partecipazione alla finale Progetto Sport dedicata al salto ostacoli che si terrà i primi di Ottobre a Cattolica.

Bravi Ragazzi! Vi seguiamo con orgoglio e continueremo a farlo!