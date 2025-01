Antonio Mazzola di MasterChef 13 torna in Sicilia: “Ora cucinerò con vista mare”

Dopo dodici anni in Germania e un percorso straordinario a MasterChef Italia 13, Antonio Mazzola, finalista dell’ultima edizione del celebre cooking show, è pronto a tornare nella sua Sicilia. Il giovane chef originario di Castelbuono, in un’intervista rilasciata a Siciliafan, ha annunciato il suo imminente trasferimento: “A fine marzo rientro in Sicilia per una nuova avventura lavorativa. Sarò in un posto meraviglioso, vista mare”, ha dichiarato.

Mazzola, che ha conquistato il pubblico con la sua cucina fortemente radicata nella tradizione siciliana, ha raccontato il suo percorso: “La mia passione è nata quasi per necessità in Germania, mi mancavano i sapori di casa. Il primo piatto che ho preparato con consapevolezza è stata una pasta con le lenticchie”. Un amore per i fornelli che lo ha portato fino alla finale di MasterChef, dove ha ricevuto i complimenti di Bruno Barbieri: “Mi ha fatto capire che dovevo credere di più in me stesso”, ha rivelato.

Il ritorno in Sicilia segna l’inizio di un nuovo capitolo: “Voglio fare gavetta, migliorarmi e crescere professionalmente. Il sogno di un mio ristorante? È nei piani, ma adesso voglio imparare ancora”. Tra gli ingredienti che non mancano mai nella sua cucina spicca la caponata, piatto che gli ricorda la nonna e i sapori della sua infanzia: “La cucina è memoria e racconto, voglio trasmettere emozioni attraverso il cibo”. Il giovane chef si dice entusiasta del calore dei suoi fan e della sua famiglia, in particolare della figlia Anita, a cui già trasmette la passione per i fornelli: “Ha già la sua piccola divisa da chef e mi osserva mentre cucino. Crescerà con l’amore per il cibo”.

Mazzola ha espresso il desiderio di cucinare, un giorno, con grandi chef come Mauro Uliassi, Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri, e invita i giovani aspiranti cuochi a inseguire i loro sogni: “Il treno passa una volta, bisogna salirci senza rimpianti”.