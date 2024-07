Appello urgente ai vertici regionali: non sospendete gli operai forestali

APPELLO URGENTE AL GOVERNO REGIONALE DAL REPSONSABILE DEL BLOG DEI LAVORATORI FORESTALI, MICHELE MOGAVERO: FERMATEVI E RAGIONIAMO INSIEME! È DA INCOSCIENTI SOSPENDERE GLI OPERAI FORESTALI IN QUESTO MOMENTO. MANTENETE INVECE LE PROMESSE!



(Riceviamo e pubblichiamo) – Per tutto si trovano soluzioni e risorse, tranne che per i lavoratori forestali, utili ed essenziali anche per le altre competenze, vedi comuni, strade provinciali ecc.

Fra qualche giorno o settimana i lavoratori forestali saranno sospesi, ma per quale motivo visto che c’è ancora tanto da fare?

L’utilizzo dei lavoratori forestali nei comuni si sta rivelando più utile che mai (ma lo sapevamo già). Le tante strade provinciali sono delle vere polveriere, quindi gli operai al posto di essere licenziati nel mese di agosto, possono essere spostati per dare una mano ai cantonieri (rimasti in pochi, insufficienti a completare il lavoro) ma anche ai comuni. Sarebbe da incoscienti non utilizzarli e mettere in sicurezza il territorio. La prevenzione è l’unica arma che disarma gli incendiari criminali, e nello stesso tempo fa risparmiare miliardi di euro ai contribuenti.

Lo diciamo da decenni, ma purtoppo rimaniamo inascoltati. Perché?

Ma proprio da quest’anno, l’anno delle elezioni Europee, erano state promesse giornate di lavoro in più per tutti (promesse da marinaio). Invece puntualmente arriva la doccia fredda dei licenziamenti.