Associazione Castelli Di Pace: In ricordo di Liliana Di Pace

Martedì 15 gennaio Liana Di Pace ci ha lasciati. Con la sua delicatezza d’animo ha costantemente voluto ricordare il marito Antonio Castelli, mantenerne viva la memoria, prima con la donazione al Comune della casa in contrada Sant’Ippolito a Castelbuono e, nello stesso anno , il 2016, con la costituzione dell’Associazione Castelli Di Pace. Voleva contribuire in questo modo alla diffusione delle opere dello scrittore, promuovendo creatività e innovazione. Così Liana ricordava Antonio Castelli: “ … il suo candore, la sua perenne innocenza, i suoi pensieri volti alla benevolenza verso tutto e tutti, e ancora la musica di cui impregnava la sua anima eletta, la natura tutta: l’umana e la terrena. Amava i luoghi madoniti che contemplava lungo le sue passeggiate, per sostare, poi stanco, al “ponticello” nell’attesa dei saluti degli amati compaesani.” Con queste “vibrazioni”, per dirla con Sciascia, ricordiamo Liana e il suo sorriso alla vita.

L’ultimo saluto a Liana sarà celebrato sabato 18 gennaio alle ore 10.00 nella chiesetta dei Rotoli a Palermo.