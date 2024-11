Avviso di selezione per corso Executive in Europrogettazione

L’Associazione GAM, in collaborazione con Promimpresa Società Benefit SRL e con il supporto del Comune di Pctralia Sottana, propone un corso Executive in Europrogettazione, finanziato attraverso il Bilancio partecipato. Questa iniziativa, promossa nell’ambito delle politiche giovanili comunali, mira a coinvolgere attivamente i cittadini nello sviluppo di progetti rispondenti ai bisogni del territorio.

Il corso offre una formazione approfondita sulle opportunità di finanziamento europeo, con un’attenzione particolare al programma Erasmus+ 2021-2027 e alle nuove normative europee, per sostenere lo sviluppo di progetti locali e intemazionali. Il percorso formativo è incentrato sulle competenze trasversali del Project Cycle Management applicato ai progetti europei, affrontando temi come la costruzione del partenariato, la gestione delle attività, la formulazione del budget, e il monitoraggio e valutazione dei progetti.

Oltre alla teoria, il corso include una parte pratica di tutoring per guidare i partecipanti nella stesura di proposte progettuali di successo. Grazie a esercitazioni dirette sui formulari delle cali for proposals, i partecipanti acquisiranno strumenti efficaci per pianificare, gestire e monitorare le azioni di progetto.

Programma Didattico

Il corso copre vari moduli formativi che guideranno i partecipanti attraverso tutte le fasi del ciclo di progetto europeo:

Programmazione dei Fondi Europei 2021-2027 e Istituzioni UE

Project Cycle Management: principi, strumenti, e tecniche di progettazione

principi, strumenti, e tecniche di progettazione Focus sui Programmi a Gestione Diretta dell’Unione Europea

dell’Unione Europea Progettazione Esecutiva: formulazione del budget, coordinamento e gestione, rendicontazione

formulazione del budget, coordinamento e gestione, rendicontazione Monitoraggio, Valutazione e Sostenibilità dei progetti

dei progetti Laboratori pratici per l’elaborazione guidata di progetti reali

Metodo Formativo

Il corso utilizza una metodologia interattiva che integra esercitazioni pratiche e piattaforme e- leaming, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa completa e concreta.

Struttura del Corso

Lezione introduttiva (in presenza presso il Comune di Petralia Sottana): 4 ore (dicembre 2024)

(in presenza presso il Comune di Petralia Sottana): 4 ore (dicembre 2024) Videoconferenze sincrone: 18 ore (4 sessioni da 4 ore)

18 ore (4 sessioni da 4 ore) Project Work (blended): 10 ore per l’elaborazione di un’idea progettuale su formulario europeo

Il corso si terrà da dicembre 2024 a marzo 2025.

Attestati

Attestato di partecipazione per tutti i partecipanti.

per tutti i partecipanti. Certificazione ICEP – Istituto di Certificazione Europea del Personale per chi frequenta almeno il 90% delle lezioni e presenterà un progetto completo entro 6 mesi dal termine del corso, a conferma delle competenze acquisite.

Partecipanti e Requisiti

Il corso è aperto a un massimo di 15 partecipanti, rivolto principalmente a laureati o laureandi, con priorità per coloro con esperienza nel settore formativo o nella gestione di progetti nazionali e intemazionali e una buona conoscenza della lingua inglese. In caso di requisiti equivalenti, verrà data precedenza ai residenti del Comune di Petralia Sottana, seguiti da criteri anagrafici che privilegiano i candidati più giovani.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 05/12/24 aH’indirizzo e-mail euprojects@,promimpresa.it specificando ‘Corso Europrogettazione’ nell’oggetto dell’e-mail e allegando una breve lettera motivazionale.”

Informazioni

Per maggiori informazioni su modalità e quota di partecipazione, contattare il numero di cellulare +39 3284537735 o scrivere all’indirizzo e-mail info@associazionegam.it.