Bfore_AFTER: tra smart working e musica dal vivo, questa sera al Venus Bar

Questa sera giovedì 12 settembre, si terrà a Castelbuono un evento musicale, nato dalla sinergia fra Smartway – startup toscana che aiuta le aziende di tutto il mondo a cercare posti meravigliosi per soggiorni in smart working, Social Green Hub – associazione no-profit impegnata a promuovere l’innovazione e la crescita del territorio nel rispetto dell’ambiente, l’Associazione Culturale Glenn Gould che organizza Ypsigrock Festival, il tutto nell’ambito del framework South Working Castelbuono.

L’evento si intitola Bfore_AFTER e si terrà presso il Venus bar, alle spalle dell’iconica fontana della Venere Ciprea di Castelbuono, a partire dalle 22:00.

Il nome della serata è un gioco di parole fra il nome dell’azienda BforeAI, con sede a New York, e after party ed è un evento a ingresso gratuito in occasione proprio della chiusura di un off-site di BforeAI che si terrà dal 8 al 13 settembre, durante il quale 70 remote worker lavoreranno per una settimana nel Coworking Pubblico di Castelbuono.

L’Associazione Glenn Gould, nell’ambito del progetto Tutti Inclusi, si è occupata di fornire consulenza artistica per l’evento, prevedendo i live show degli Stain, progetto alternative rock nato a Bari nel 2016 con all’attivo tre produzioni discografiche (Zeus, Kindergarten, Kindergarten pt. 2) e altrettanti tour in Italia e all’estero e del cantautore Stefano Barigazzi che dall’Emilia, passando anche per New Orleans, ha raggiunto Palermo diventando un giovane talento del blues italiano. In chiusura di serata è prevista la selezione musicale a cura di Dj Flipper.