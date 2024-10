Castelbuono: Continua il progetto mensa scolastica con prodotti a km 0 e inclusione sociale

A partire da lunedì 14 ottobre la mensa scolastica di Castelbuono può dare avvio al servizio mensa quale vero e proprio fiore all’occhiello per l’intera comunità. Grazie ad una innovativa collaborazione tra i servizi sociali, l’associazione Amaltea e la scuola, i pasti continuano ad essere preparati esclusivamente con prodotti locali, provenienti direttamente dalle Madonie e da altre zone della regione Sicilia.

Un progetto a 360 gradi che non si limita alla qualità del cibo. Grazie a questa iniziativa, infatti, alcuni cittadini in condizioni di svantaggio avranno la possibilità di essere inseriti attivamente nel servizio mensa, acquisendo competenze lavorative e rientrando nel tessuto sociale.

“Con questo progetto”, dichiara il Sindaco Mario Cicero “vogliamo offrire un servizio di eccellenza alla nostra scuola, promuovendo un’alimentazione sana ed equilibrata per i nostri bambini. Allo stesso tempo, vogliamo dare un’opportunità concreta a coloro che ne hanno più bisogno, valorizzando le risorse del nostro territorio e creando una rete di solidarietà”.

Prodotti di qualità, inclusione sociale e sostegno alla comunità locale: sono questi gli ingredienti fondamentali di un’iniziativa che rappresenta un modello da seguire per altre realtà.

Castelbuono si conferma così un punto di riferimento non solo per l’istruzione, ma anche per la promozione del benessere e dello sviluppo sostenibile del territorio.