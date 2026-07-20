Castelbuono, due mattinate di cinema e giochi alla Sala Magnum Show il 21 e 22 luglio
La Sala Magnum Show di Castelbuono ospiterà, nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2026, un’iniziativa dedicata ai più piccoli all’insegna del divertimento e della socializzazione.
L’appuntamento si svolgerà dalle ore 9.00 alle 12.00 presso la struttura di via Dante Alighieri 185 e proporrà un programma che comprende la proiezione di un film, gonfiabili, popcorn e momenti di animazione.
L’ingresso all’evento sarà gratuito, mentre per la merenda è previsto un contributo di 3 euro.
Gli organizzatori ricordano che i posti disponibili sono limitati e invitano gli interessati a prenotare contattando il numero 320 911 4972.
L’iniziativa rappresenta un’occasione di svago per i bambini durante il periodo estivo, offrendo due mattinate di intrattenimento in un ambiente dedicato.
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