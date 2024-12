Castelbuono: il programma degli eventi nelle festività natalizie

Il programma degli eventi culturali, artistici e gastronomici che animeranno Castelbuono per tutto il mese di dicembre e l’inizio di gennaio 2025. Dagli appuntamenti dedicati alla tradizione ai momenti di intrattenimento per grandi e piccini, ogni giornata sarà un’occasione per celebrare lo spirito natalizio e vivere il fascino del territorio.

PROGRAMMA NATALE 2024

Dicembre

1 dicembre

XIV edizione di Vivinatura Trail 2024 , a cura dell’ASD Vivi Natura Trail.

6 dicembre

Ore 11:00: Visita con degustazione dello Stabilimento Paolo Forti (C.da San Giovanni).

Ore 16:00: Inaugurazione ufficiale e apertura del mercatino di Natale con stand di artigianato e prodotti enogastronomici (Via Sant’Anna).

Ore 18:00: Attività nella Casetta di Babbo Natale con mascottes del Grinch, Elfi e Renne, selfie e caramelle (Piazza Castello).

Ore 18:30: Intrattenimento musicale con i MusiCantu (Piazza Castello).

Ore 20:30: Degustazione della Testa di Turco, dolce tipico castelbuonese (Via Sant’Anna).

Ore 10:00: Apertura del mercatino di Natale (Via Sant’Anna).

Ore 12:00: Selfie e caramelle nella Casetta di Babbo Natale (Piazza Castello).

Ore 12:00: Visita gratuita all’Azienda Bergi (frutteti, orti, uliveti, apiari; SS 286 per Geraci Siculo, Km 17,500).

Ore 17:00: Incontri con l’Archeologia presso la Sala del Principe del Museo Civico di Castelbuono:

Il complesso rupestre ellenistico-romano di Monte Alburchia a Gangi. Esperienze di ricerca e nuovi dati archeologici con interventi dei dott. Filippo Iannì e Santino Ferraro.

Ore 18:00: Spettacolo di arte circense Esquilibrio (Piazza Margherita).

Ore 19:00: Intrattenimento musicale con gli E-Start (Piazza Castello).

Ore 20:30: Degustazione gratuita della Testa di Turco (Via Sant’Anna).

Ore 10:00: Apertura del mercatino di Natale (Via Sant’Anna).

Ore 11:00: Laboratori natalizi per bambini e ufficio postale di Babbo Natale (Piazza Castello).

Ore 12:00: Mago Magnum Show con Dino, il dinosauro (Piazza Castello).

Ore 12:00: Incontro con il pasticcere e degustazione del Buccellato Gigante.

Ore 16:00: Spettacolo di magia con animali a tema Harry Potter (Piazza Margherita).

Ore 16:30: Lo Zampognaro Itinerante.

Ore 17:30: Degustazione gratuita della Testa di Turco e Walking & Wine (Via Sant’Anna).

Ore 18:00: Intrattenimento musicale con i GroovyKing (Piazza Castello).

Ore 19:00: Sfilata di moda e spettacoli Castelbuono Legami: visioni sinergiche a cura dell’Associazione Parnassius (Sala Morici, Museo Minà Palumbo).

Ore 18:00: Omaggio ad Antonino Pasculli nel centenario della sua morte, concerto per due oboi e pianoforte (Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono).

12 dicembre

Ore 10:00: Giornata di studi 1924-2024: Cento anni di Danilo Dolci presso la Biblioteca Comunale di Castelbuono “Antonio Castelli”.

Dolcemente Castelbuono – Un Magico Viaggio nel Mondo dei Dolci e delle Tradizioni Natalizie!

14 dicembre

Ore 10:00: Apertura del mercatino di Natale (Via Sant’Anna).

Ore 11:30: Visita gratuita del Biscottificio Tumminello (C.da Piano Marchese).

Ore 17:45: Spettacolo di Bolle Giganti con Agata Leali (Piazza Margherita).

15 dicembre

Ore 10:00: Mercatino di Natale (Via Sant’Anna).

Ore 11:30: Arriva la Banda (itinerante).

Ore 16:00: Spettacolo di magia con tema Harry Potter (Piazza Margherita).

Viaggiu Dulurusu – Novena di Natale presso le edicole votive a cura dell’Associazione Lorimest (ore 19:30).

Ore 18:00: Il clavicembalo tra XVI e XVIII secolo a cura di Anna Clemente (Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono).

Castelbuono Jazz Winter 2024 – Sala Badia ore 21:00: 20 dicembre: Umberto Porcaro & Alessandra Salerno. 21 dicembre: Anna Bonomolo Christmas Quintet. 22 dicembre: Tony Piscopo – A Swinging Christmas. 23 dicembre: Gran Concerto di Natale (Chiesa Maria SS. Assunta).

Ore 21:00: Aspettando il nuovo anno con brindisi di mezzanotte (Piazza Castello).

Gennaio 2025