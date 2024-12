Castelbuono tra miti e credenze. Presentazione del libro “Castelbuono Arcani, esseri e magia”

Il 4 gennaio 2025, alle ore 17.00, presso la sala “P. Lorenzo Marzullo” (Badia) si terrà la presentazione del libro Castelbuono: Arcani, esseri e magia.

L’opera, con testi di Angelo Cucco e illustrazioni di Antonia Biundo, esplora il ricco mondo di miti, credenze e tradizioni legate al territorio di Castelbuono, offrendo un viaggio affascinante tra magia e mistero.

Angelo Cucco, antropologo: Sempre più spesso si sente parlare di Patrimonio Immateriale delle comunità e del suo dissolversi. Progetti, ricerche, rivalutazioni e rivitalizzazioni cercano di mantenere vivo il ricordo e di tramandarlo, ma non tutto si salva, solo ciò che si ritiene importante o utile. Alcune credenze, alcuni usi, alcuni miti, derubricati a sciocchezze, tendono a sparire per sempre, ad essere inghiottiti dal tempo non trovando più chi li racconta. Il volume nasce dunque da una doppia considerazione: da un lato la consapevolezza che le credenze sull’universo mitico-magico castelbuonese non hanno più spazio nella narrazione comune, dall’altro l’idea che fanno parte della cultura di chi ci ha preceduto e per questo meritano rispetto e attenzione al di là della loro veridicità scientifica. Lupiminari, sugliu, Viecchi a Matrici, Fati e tanti altri trovano, tra le pagine, un angolino per riaffacciarsi nella memoria, per non sparire del tutto. Siamo così affascinati dal fantasy propostoci dai film e non dobbiamo conoscere “quello di casa nostra”? Il libro si propone di raffrontare le credenze castelbuonesi con altre siciliane per dimostrare come le idee viaggiassero già nel passato, come si tessesse una rete di informazioni che collegava l’Isola. Fantasmi e trizzi di donna, diavulicchi e spirdati ci condurranno in un piccolo viaggio nel tempo e nello spazio e…nell’arte. Le illustrazioni di Antonia Biundo, infatti, offriranno un tocco di modernità e una rilettura dei miti, imprimendo su carta ciò che l’immaginazione proietta.