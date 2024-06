Cattive condizioni strada interpoderale Frassalerno-Msericordia. Interrogazione della Costituente

Riceviamo e pubblichiamo in basso l’interrogazione indirizzata al sindaco e al segretario generale, e per conoscenza agli altri organi dell’amministrazione, del gruppo consiliare Costituente per la Castelbuono di Domani in merito alle condizioni della strada interpoderale Frassalerno Misericordia



OGGETTO: Interrogazione strada Frassalerno Misericordia



premesso che

in data 9 aprile 2024 il sig. Scialabba Santo, promotore di un comitato spontaneo di cittadini, ha inviato, tra gli altri, alla Capogruppo di Minoranza una lettera firmata da ventidue sottoscrittori nella quale si denunciava lo stato di abbandono della strada interpoderale Frassalerno Misericordia del Comune di Castelbuono, con allegate foto che dimostrano smottamenti di terreno, scivolamenti di muretti, grave ammaloramento del fondo stradale a causa di profonde buche e erosione dell’asfalto;

nella stessa lettera si faceva presente che le segnalazioni avvenivano da tempo per il tramite della Capogruppo e di Consiglieri di maggioranza e del Presidente del Consiglio, senza che “nessuno è interessato alla risoluzione del problema, solo promesse e invocate priorità”;

da un incontro con il sig. Scialabba apprendiamo anche che un ponte, sempre nella medesima strada, sarebbe intasato di massi e folta vegetazione con il rischio che le piogge violente responsabili di piene improvvise, sempre più frequenti con il cambiamento climatico in atto, producano seri danni;

in data 10 aprile 2024 il Sindaco riscontrava alla suddetta lettera affermando che “l’intervento sulla strada da voi indicata sarà programmato secondo i tempi e i modi che l’Amministrazione comunale e gli uffici comunali riterranno più appropriati”, aggiungendo che si stavano predisponendo progetti di manutenzione per partecipare a bandi di finanziamento;

sempre nel suddetto riscontro il Sindaco affermava di aver discusso oltre sei mesi fa della situazione della strada Frassalerno Misericordia con l’arch. Dolce e i Vigili urbani in quanto si intendeva invitare il proprietario del terreno a monte della strada a ripristinare i luoghi danneggiati da una frana;

con variazione di bilancio di previsione 2023/ 2025 del 3 novembre 2023 è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione 2022 pari a € 310.000,00 per manutenzione straordinaria strade interne ed esterne,

interrogano le S.V. per sapere