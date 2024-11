Cefalù: approvato l’avanzo d’amministrazione: ecco come saranno spesi i 4,5 milioni a disposizione

Il Consiglio comunale di Cefalù ha approvato all’unanimità l’avanzo d’amministrazione derivante dal rendiconto 2023. Si tratta di somme, pari a 4,5 milioni, che consentiranno di progettare e programmare interventi ad ampio raggio per il miglioramento della città sia sotto il profilo delle manutenzioni, sia per la realizzazione di opere pubbliche, sia per l’ambito culturale.

“Un avanzo – ha puntualizzato il primo cittadino Daniele Tumminello durante la seduta consiliare – che viene impegnato in direzione del programma politico amministrativo, tenendo conto, nelle scelte, delle esigenze che si riscontrano nella città”.

Per grandi linee, le somme disponibili saranno così ripartite: