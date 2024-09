Cicero: “Riflessioni e Proposte per lo Sviluppo del Comprensorio delle Madonie”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Colgo l’occasione della recente sentenza del TAR, che ha annullato il divieto di realizzazione dell’osservatorio astronomico sul Monte Mufara, per riflettere sullo sviluppo e sui progetti da mettere in campo per incrementare i processi virtuosi nel nostro comprensorio.

È evidente che, quando pianifichiamo insieme come abbiamo fatto molte volte negli ultimi anni, le Madonie e il comprensorio circostante ne traggono vantaggio. Con questa logica possiamo pianificare il futuro, con una visione chiara e strategica coinvolgendo istituzioni, portatori di interesse e l’intera comunità.

Il 18 settembre 2024 ho inviato una lettera (allegata in copia) alle istituzioni sovracomunali presenti nel nostro comprensorio e a tutti i sindaci aderenti all’Unione dei Comuni Madoniti. In questa lettera, invito a riflettere e a valutare l’ipotesi di pianificare interventi pubblici e privati sia a Piano Battaglia che a Piano Zucchi, integrando il progetto già in itinere di Portella Colla, in possesso del Parco delle Madonie. Mi è sembrato corretto inviare la nota ai colleghi Sindaci dei comuni interessati Isnello e Petralia Sottana e per conoscenza a tutti gli altri.

Ribadisco che, a mio parere è strategico che Piano Zucchi e Piano Battaglia rinascano, diventando attrattori di buone pratiche ambientali e di accoglienza turistica. Questo permetterebbe agli imprenditori e al mondo della finanza di investire in queste aree, mettendo a disposizione un progetto che unisca intenti su come valorizzare questi importanti siti, già caratterizzati da particolarità ambientali e urbanistiche esistenti.

Invitiamo tutti coloro che desiderano contribuire con idee, proposte e progetti alla crescita culturale, sociale ed economica del nostro comprensorio a partecipare attivamente. In particolare, mi rivolgo ai colleghi di Isnello e Petralia Sottana: se condividete questo percorso, organizziamo insieme agli enti sovracomunali un incontro per discutere e pianificare le prossime azioni.