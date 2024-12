Comunicato per la mozione dei Consigli Comunali per la tutela e il potenziamento dell’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana

Domenica 15 dicembre 2024, alle ore 10:00 presso il Cine-Teatro Grifeo di Petralia Sottana si svolgerà un Consiglio Comunale allargato a tutti i Comuni afferenti al Distretto Sanitario 35 avente come ordine del giorno: “Approvazione mozione per la tutela e il potenziamento dell’Ospedale Madonna dell’alto di Petralia Sottana”.

L’iniziativa è frutto di una proposta dei Presidenti dei Consigli Comunali dei 9 Comuni del Distretto 35 per supportare le reiterate richieste di mantenimento e potenziamento dei servizi sanitari garantiti dall’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. Con questo momento collegiale, formato dagli organi di massima rappresentanza, si vuole dare un messaggio chiaro e un forte mandato politico ai Sindaci delle comunità madonite che giorno 17 saranno presenti alla conferenza dei Sindaci. Riteniamo che sia fondamentale supportare i Sindaci nella continua battaglia per il mantenimento della Sanità Pubblica e dei servizi sanitari nell’area interna madonita, i consigli comunali hanno il dovere di raccogliere le istanze e le aspirazioni della popolazione, delineando le linee di indirizzo politico che non possono essere ignorate dalle istituzioni. La mozione sottolinea la mancata attuazione di parte di atti e provvedimenti tecnici già attuati e sottoscritti fra le parti, come il precedente atto aziendale e il documento programmatico sulla sanità approvato dai consigli comunali lo scorso anno, dopo una viva concertazione con istituzioni, sindacati e movimenti cittadini. Si sottolinea, altresì, l’importanza dell’introduzione di specialità di eccellenza come attrattori di rilevanza regionale e nazionale, fermo restando il mantenimento di tutti i servizi essenziali, dei servizi presenti e il potenziamento dell’organico già previsto.

Sarà un momento di democrazia e di dibattito costruttivo, un tassello importante per la rivendicazione del popolo madonita che ha il diritto di esistere e il dovere di resistere.

I Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni afferenti al distretto sanitario 35