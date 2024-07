Concerto per Organo a Castelbuono: BCsicilia presenta Gail Archer nella Chiesa di San Francesco

Continua l’impegno di BCsicilia di Castelbuono all’interno dell’iniziativa “Percorsi nella memoria dell’essenza musicale” attraverso la promozione di un concerto per organo. L’iniziativa si svolgerà sotto la direzione artistica del maestro Diego Cannizzaro e si terrà lunedì 15 luglio 2024 alle 19:00 presso la chiesa di San Francesco, in Piazza San Francesco a Castelbuono. L’esecuzione dei brani del concerto sarà curata da Gail Archer, organista, direttore d’orchestra e accademica.

Programma

Tiento lleno, primero tono – Anonimo Spagnolo: Secolo ‘700

– Anonimo Spagnolo: Secolo ‘700 Diferencias sobre el canto llano del Caballero – Antonio de Cabezón (1510-1566)

– Antonio de Cabezón (1510-1566) Magnificat Quarti Toni – Girolamo Cavazzoni (c. 1525-1577) Magnificat Quia respexit Deposuit Suscepit, a tre voci Gloria Patri

– Girolamo Cavazzoni (c. 1525-1577) Ricercar (1540) – Girolamo Cavazzoni

– Girolamo Cavazzoni Capriccio – Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

– Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Est-ce Mars – Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Thema et variazioni

– Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Praeludium in d minor – Heinrich Scheidemann (1595-1663)

– Heinrich Scheidemann (1595-1663) Praeludium in g minor – Dieterich Buxtehude (1637-1707)

L’esecutore del repertorio in programma

Gail Archer è un’organista, direttrice musicale, direttore di coro e accademica americana. È professoressa di pratica professionale al Barnard College, Columbia University e fondatrice di un forum internazionale per organiste donne chiamato Musforum. Dirige il ‘Barnard-Columbia Chorus & Chamber Choir’ e il ‘Music Program’ del Barnard College, Columbia University, ed è organista universitaria del Vassar College.

L’opera musicale di Archer spazia dal XVII al XXI secolo, con esecuzioni su strumenti del periodo barocco e romantico. Il suo lavoro è stato raccolto in diversi CD, tra cui “Chernivtsi,” “A Russian Journey,” “Franz Liszt: A Hungarian Rhapsody” e “The Muse’s Voice,” tra gli altri. Il CD di debutto da solista di Archer, “The Orpheus of Amsterdam: Sweelinck and his Pupils,” è stato pubblicato nel 2006. Archer dirige una serie di recital annuali basati su temi musicali. La sua serie di recital comprende “The Muse’s Voice,” “Max Reger: The Last Romantic,” “An American Idyll,” “Liszt” e “Bach.”

Archer è stata la prima donna americana a interpretare l’opera completa di Olivier Messiaen in occasione del suo centenario. Time Out New York ha riconosciuto il suo lavoro come “Best of 2008” nella musica classica e nell’opera. Ha anche ricevuto il Teaching Excellence Award al Barnard College. Archer è membro dell’American Choral Directors Association, dell’American Guild of Organists e dell’International Alliance of Women in Music.