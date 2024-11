Conclusa l’esperienza liturgico-pastorale delle Sante Messe su TV2000 a Castelbuono

(Di P. Paolo Fiasconaro) – Il 31 ottobre, vigilia della Solennità di Tutti i Santi, si è conclusa la serie delle celebrazioni eucaristiche trasmesse in diretta televisiva su TV2000 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire in Castelbuono.

Il mese scelto dalla direzione della televisione dei Vescovi italiani, è stato il mese di ottobre dedicato alle Missioni e alla Madonna di Pompei. Durante le varie celebrazioni, ogni sera alle ore 19, si è pregato anche per tutte le persone ammalate e sofferenti e perché molti, impossibilitati a presenziare di persona in chiesa.

Altro motivo della Rete televisiva di trasmettere ogni giorno la Messa in una chiesa italiana è quello di stare vicini agli ammalati e ricevere un conforto spirituale tramite e la presenza della Chiesa con una porzione di popolo di Dio sofferente.

La Santa Messa da Castelbuono è stata molto apprezzata dalla direzione della emittente cattolica, soprattutto per la partecipazione corale dei fedeli della parrocchia e dei castelbuonesi che vivono fuori paese, per il decoro delle liturgie, per la musica e i canti eseguiti che hanno coinvolto tutta l’assemblea ed anche per aver fatto conoscere al mondo la splendida icona lignea della preziosa immagine del SS.mo Crocifisso , opera dell’artista fra Umile da Petralia e ai piedi del Crocifisso il gruppo statuario della Madonna di Pompei, custodita nella Chiesa della Badia.

Durante le celebrazioni, oltre al parroco di Sant’Antonino don Marcello Franco e della Matrice Vecchia don Giuseppe Vacca, si sono alternati ogni sera i presbiteri della diocesi di Cefalù’ con le due celebrazioni del vescovo Mons. Giuseppe Marciante e i parroci del comprensorio delle Madonie.

“Certamente la ricaduta pastorale nei fedeli della parrocchia – ha detto il parroco don Marcello Franco – è stata positiva e aver vissuto una ventata di novità liturgico-spirituale ha contribuito a rafforzare lo stile comunitario nel vivere la partecipazione alla santa messa come momento forte per crescere nel proprio cammino di fede con gesti e segni credibili di adesione al Vangelo e al dono della Eucarestia”.

Nell’ultima Santa messa del 31 ottobre, il parroco ha ringraziato il direttore di TV2000 Vincenzo Morgante per aver scelta la parrocchia di Sant’Antonino, i tecnici che hanno collaborato per le riprese, il gruppo dei cantori, i giovani dell’Azione Cattolica, i presbiteri che si sono alternati durante il mese, le Confraternite del paese che a turno hanno partecipato, tutti i fedeli che ogni sera sono stati numerosi e in particolare gli ammalati e coloro che da lontano hanno seguito le celebrazioni eucaristiche.

La celebrazione si è conclusa con il canto di tutta l’assemblea in onore della Madonna “Sovrana dei cieli”, inno composto dal monrealese don Ignazio Sgarlata, dove si esprime la devozione della Sicilia alla Madre di Dio.