Dopo oltre 3 ore di gara e 32 incontri si è concluso il Torneo degli scacchi organizzato il 7 luglio dalla Pro Loco di Castelbuono APS con il patrocinio del Comune presso i locali dell’ex Chiesa del Monte di via S. Anna messa gentilmente a disposizione da Mons. Don Pino Vacca. Notevole la partecipazione di appassionati di ogni età e provenienza, notati ragazzi e ragazze anche di 9/10 anni. Ciò fa ben sperare per l’organizzazione di futuri tornei. Primo posto, Flavio Ortoleva, coppa e buono Amazon di €45. Seconda posto, Raffaele Lionetti, coppa e buono Netflix di € 30 Terzo posto, Sandro Cucco, targa e buono Amazon di €15. Ad ogni giocatore è stata inoltre consegnata una medaglia incisa in legno.