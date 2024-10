Conferenza del professor Giovanni Onore sui cambiamenti climatici e la biodiversità nella foresta amazzonica

Martedì 15 ottobre, presso la chiesa dell’Itria, il professore Giovanni Onore, frate marianista ed entomologo di fama mondiale, ha tenuto una conferenza sui cambiamenti climatici e sui loro effetti sulla conservazione di diverse specie animali e vegetali, con particolare riferimento all’ambiente naturale della foresta amazzonica dell’Ecuador, dove egli vive da anni come missionario e in qualità di docente di Entomologia presso l’università di Quito.

Il professor Onore ha posto l’attenzione sul fatto che i cambiamenti climatici stiano verificando a ritmi talmente veloci che numerose specie animali e vegetali stentano ad adattarsi, al punto da scomparire del tutto.

Di contro, tali cambiamenti hanno determinato il proliferare di altre specie che meglio si adattano. Tutto ciò sta avendo impatti negativi e irreversibili sulla biodiversità, sull’equilibrio degli ecosistemi e, conseguentemente, sulle comunità antropiche anche in questa parte incontaminata del pianeta.

Da diversi anni il professor Onore porta avanti Il progetto “Otonga” che, oltre allo scopo di preservare dalla deforestazione intere parti di territorio, ha anche quello di formare giovani tra le popolazioni locali, che possano spendere le competenze acquisite per la salvaguardia di quegli ambienti, in continuità con l’azione missionaria che egli stesso ha condiviso con il caro Padre Lorenzo Marzullo, nel corso della sua permanenza in Ecuador, come missionario.

A tal proposito, il professor Onore ha ringraziato la comunità di Castelbuono per il sostegno all’azione missionaria e al progetto “Otonga” stesso.

Il professor Onore ha lanciato un messaggio di speranza, evidenziando come la tutela dell’ambiente sia considerata dai giovani una delle maggiori priorità.

Per tutti ,infine, un monito: ciascuno di noi, con piccole azioni, facendo opportune scelte, può responsabilmente contribuire alla tutela dell’ambiente, nella lotta ai cambiamenti climatici.