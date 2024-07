Controdeduzioni alla risposta del Sindaco all’interrogazione del gruppo Consiliare della Costituente sul campo sportivo Luigi Failla

(Riceviamo e pubblichiamo)

Dalla lettura della Sua nota e dalla relazione dell’assessore Guarcello non si ottengono chiare risposte alle nostre tre domande e cioè:

non viene detto nulla se oltre al danno di immagine, a causa dello spostamento a Fasanò della finale di “Coppa Italia Promozione Sicilia”, sono stati generati danni economici nei confronti della “Supergiovane Castelbuono”; non viene detto nulla sull’omologazione del campo sportivo che fu concessa dalla Lega Nazionale “LND” il 04/12/2023 in via provvisoria per 180 giorni con la conseguenza che, attualmente, il campo sportivo sarebbe privo di omologazione; non viene chiarito perché l’amministrazione, pur disponendo della SCIA aggiornata redatta dall’ing. Michele Pollina in data 21/03/2024 e del Certificato di regolare esecuzione redatto il 22/03/2024, non abbia agito tempestivamente. È curioso che l’assessore dichiari nella sua relazione che “in data 21 maggio (v. prot. 1345/2024) vengono inviate presso il mio ufficio la SCIA ANTINCENDIO redatta dall’ing. Pollina e il certificato di regolare esecuzione” e che quindi solo successivamente a quella ha potuto agire per scoprire in data 07 giugno 2024 che la SCIA deve essere ancora modificata e adeguata alle richieste dei vigili del fuoco.

In definitiva, si conclude che ad oggi il campo non risulta omologato e si è in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli.

I consiglieri della Costituente per la Castelbuono di domani

P.S.: non scriviamo i nostri nomi e cognomi in quanto riteniamo che i Castelbuonesi ci conoscono e anche perché ci pensa il Sindaco a ricordarli nei suoi numerosi scritti e comunicati.