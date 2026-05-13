Costituente: “I numeri sono propaganda?”

Il nostro Comune non è risultato beneficiario del contributo regionale assegnato ai comuni virtuosi che avevano approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024 entro il 30 aprile 2025 e avevano conseguito un incremento di almeno il 3% nella riscossione dei tributi propri rispetto all’esercizio precedente, percentuale calcolata sulla base della media degli incrementi di cui al Titolo I e al Titolo III del rendiconto, come previsto dal comma 23 dell’art.6 della legge regionale 9 gennaio 2025, n.1.

QUESTO È UN FATTO.

Nell’ultimo comunicato i Democratici per Castelbuono, nel tentativo di smentire quanto scritto da noi a proposito della mancata premialità del comune di Castelbuono, hanno ammesso che il criterio non centrato è il non aver approvato il rendiconto 2024 entro il termine del 30 aprile 2025 rivendicando come successo l’approvazione del rendiconto 2025 nei termini previsti, “prima volta nella storia del nostro comune”.

Ma perché, dal 2002 fino al 2024, e fino ad ora, chi c’era ad amministrare? Loro! Quasi ininterrottamente, con a capo sempre il sindaco Cicero e compagnia varia. Allora dov’è il merito, aver rispettato i termini solo al quarto anno del quarto mandato del sindaco Cicero?

Ma torniamo ai numeri.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni importanti dati dei rendiconti degli ultimi tre anni del nostro Comune e cioè

il totale dei residui attivi, somme già accertate che il Comune dovrebbe incassare ma non ha mai incassato;

i residui attivi dovuti ai tributi propri quali: IMU, TARI, TOSAP, IRPEF, Imposta di soggiorno, etc…;

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), cioè la parte dell’avanzo di amministrazione che viene accantonata a garanzia proprio dei residui attivi non incassati;

la riscossione dei tributi propri.

L’entità desta forte preoccupazione. Non è un caso che i revisori continuano costantemente a richiamare sull’elevata mole dei residui, segno di una persistente scarsa capacità di riscossione delle entrate.

Ricordiamo ai cittadini che nel luglio del 2022, all’atto dell’approvazione del rendiconto del 2021, sono stati stralciati ben 2.612.155,47 € di cui 2.085,099,65 € relativi al Titolo I (tributi) e 527.055,82 € relativi al Titolo III (altri proventi).

Dove sono finiti questi soldi? Quanti ne abbiamo riaccertati ad oggi attraverso il recupero coattivo? Lo abbiamo chiesto in Consiglio ma non abbiamo avuto alcuna risposta.

Ricapitolando: il Comune di Castelbuono non ha preso il premio per l’esercizio finanziario 2024.

Per il rendiconto 2025 invece, pur essendo stato approvato il 29/04/2026, non c’è alcun incremento delle entrate dei Titoli I e III rispetto all’anno precedente. Anzi, per essere precisi, nel 2025 abbiamo riscosso 114.031,52 € in meno rispetto al 2024, con un decremento, in termini percentuali, del -1,69%.

Quindi come la mettiamo? Mostrare i numeri ai cittadini è propaganda o dovere politico?

La minoranza, da sempre attenta alla gestione del denaro pubblico, che è di noi tutti, continuerà a informare sempre i cittadini con la massima trasparenza.

(Costituente pe la Castelbuono di Domani)