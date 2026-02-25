Costituente: Il sindaco, le buche e il colabrodo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Apprendiamo con piacere della presenza, già da ieri, di operai al lavoro per riparare la perdita d’acqua davanti la Fontana della Venere Ciprea segnalata dalla Costituente. Il sindaco non era stato informato e non si era accorto del guasto? Certo che sì! Ma sensibile com’è alla diffusione di notizie e foto sul web, che come si sa raggiunge il mondo oltre Fiumara, avrà dato più importanza ad un post che alle numerose segnalazioni di cittadini che gli arrivavano da mesi.

E quindi? Bene così!

È finita? Certo che no!

La Costituente non si ferma e adesso vuole porre l’attenzione sulla situazione della strada per Panarello. Le foto, segnalate dai cittadini della zona, rivelano una situazione da far impallidire un colabrodo. Cosa si aspetta per intervenire? Che succeda qualche incidente? Oppure si aspettano le prossime elezioni? (Quelle regionali, beninteso!) I cittadini che abitano quelle zone non sono cittadini di serie B e hanno tutto il diritto di percorrere la strada di casa in totale sicurezza. Qualcuno ci ascolterà? Speriamo…