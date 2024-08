Costituito il comitato referendario per l’abrogazione parziale del “Rosatellum” con cui si eleggono deputati e senatori

Si è costituito presso la sede della COSTITUENTE per la Castelbuono di domani, via Raimondi 26, il Comitato referendario per la raccolta delle firme per il referendum sull’abrogazione parziale delle attuali leggi elettorali per la Camera e per il Senato, il cosiddetto Rosatellum. Ne sono fondatori il Comitato referendario per la rappresentanza e la COSTITUENTE per la Castelbuono di domani. Il comitato nazionale è presieduto da Elisabetta Trenta, presidente d’onore è Giorgio Benvenuto, vicepresidenza Vincenzo Palumbo, Raffaele Bonanni, Sergio Bagnasco.

L’attuale legge elettorale prevede liste bloccate nel proporzionale, pertanto l’elettore non può scegliere il candidato che preferisce; i candidati messi in lista saranno eletti in base ai all’ordine in cui sono scritti, la lista è collegata automaticamente a un candidato uninominale al quale si trasferiscono i voti dati nel proporzionale.

In sintesi, l’elettore che vota un partito:

– non ha la possibilità di esprimere una preferenza tra i candidati,

– non può differenziare il proprio voto tra lista proporzionale e candidato uninominale;

– con un meccanismo automatico il voto dato nel proporzionale sarà trasferito al candidato uninominale collegato.

La sovranità non appartiene più con pienezza al popolo, come stabilisce la Costituzione, ma alle segreterie di partito, abbiamo elettori a sovranità limitata.

Pertanto, il voto non è uguale, non è libero, non è diretto e non è personale.

Votare diventa come giocare a una slot machine taroccata per non far mai vincere il giocatore, cioè l’elettore.

Il referendum abrogativo intende ripulire la legge dai maggiori vizi di incostituzionalità e ridare una legge applicabile con l’abrogazione:

– delle norme che prevedono il cosiddetto “voto congiunto obbligatorio”;

– del meccanismo della “ripartizione del voto”;

– delle soglie di sbarramento per concorrere alla ripartizione dei seggi;

– della possibilità di candidarsi in 5 collegi plurinominali;

– dell’esonero dalla raccolta delle firme per le formazioni già presenti in Parlamento.

“…il principio ‘UNA PERSONA UN VOTO’ non può essere distorto attraverso […] marchingegni che alterino la rappresentatività e la volontà degli elettori”,

S. Mattarella, 3 luglio 2024.

Ci appelliamo a tutti i cittadini affinché si possa realizzare una mobilitazione unitaria per la raccolta delle firme per il referendum sul Rosatellum, per ridare sovranità al popolo.

COME FIRMARE

ON LINE sulla piattaforma ufficiale del ministero della Giustizia:

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open accedendo con SPID o CIE (carta di identità elettronica)

Per info vai sul SITO https://www.iovoglioscegliere.it che indirizza alla piattaforma e firmare direttamente

AL COMUNE, negli orari di ricevimento

Nella sede della COSTITUENTE, via Raimondi 26, Castelbuono,

ogni MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 18.00 alle 20.00 da MARTEDI’ 13.08.2024

Ai tavoli in piazza, sarà comunicato il calendario

Comitato Referendario per la Rappresentanza (Co.Re.Ra ) Castelbuono

La Costituente per la Castelbuono di domani