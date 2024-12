Democratici per Castelbuono: il Consiglio comunale approva il Bilancio di Previsione 2025/2027

(Riceviamo e pubblichiamo) – Nella seduta di venerdì 20 dicembre, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2025-27 entro il termine del 31 dicembre, un fatto politico-amministrativo non irrilevante considerato che non era mai accaduto nella storia recente del nostro paese.

Negli ultimi anni si è intensificato lo sforzo dell’Amministrazione e del Consiglio comunale per approvare entro i termini previsti dalla legge tutti gli strumenti finanziari, malgrado le difficoltà finanziarie oggettive che si ripercuotono sugli enti locali siciliani.

Sul piano politico l’approvazione del bilancio rappresenta un obiettivo importante che consentirà al Comune di portare avanti l’attività gestionale-amministrativa in tutta serenità, programmare le spese correnti e per investimenti, nonché accedere a nuovi finanziamenti.

Le priorità che il Consiglio comunale ha voluto indicare riguardano la garanzia e la difesa dei servizi pubblici e i servizi socio-sanitari, gli investimenti sul patrimonio culturale, il completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione e la programmazione di nuovi interventi.

Come maggioranza vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale e tutto il personale dell’Ente, dai funzionari agli operatori, che con il loro impegno e collaborazione hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo.

Esprimiamo apprezzamento anche per il clima di confronto democratico che ha contraddistinto i lavori del Consiglio, con maggioranza e opposizione che – senza far mancare punti di vista opposti o critici – hanno ricercato e trovato la sintesi su quasi tutti i punti all’ordine del giorno.

La maggioranza, da un lato, ha infatti votato favorevolmente due proposte dell’opposizione (un atto di indirizzo relativo ad un intervento urbanistico legato alla tradizione di San Giovanni e un emendamento dell’importo di € 15.000,00 relativo all’imprenditoria giovanile nel settore dell’agricoltura); l’opposizione, d’altro canto, pur riconoscendo che il bilancio rappresenta la visione politica dell’Amministrazione e della maggioranza, ha voluto offrire “un credito di fiducia” votando favorevolmente sia il bilancio di previsione 2025/2027, che alcuni atti propedeutici discussi ed approvati nel corso della seduta.

Auspichiamo che questo clima possa proseguire in futuro. Siamo convinti e consapevoli che non mancheranno momenti in cui sarà giusto e necessario marcare le diverse idee e opinioni, confrontarsi ed anche scontrarsi, ma sempre nel rispetto dell’avversario politico e delle Istituzioni che tutti, ciascuno nel proprio ruolo, rappresentiamo.

Democratici per Castelbuono