Democratici per Castelbuono: Nessuno strappo nella fiducia tra Sindaco e Consiglio

Vorremmo rassicurare i consiglieri di minoranza, così gentili da prendersi la briga di esprimere posizioni anche a nome del gruppo di maggioranza: nessun episodio increscioso si è consumato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

Il gruppo di maggioranza ha sempre lavorato nell’interesse della comunità. Come può accadere nelle normali dinamiche consiliari – e come già accaduto altre volte in passato – abbiamo ritenuto opportuno rinviare due punti all’ordine del giorno, riscontrando che la documentazione allegata alle proposte di deliberazione risultava essere parziale, e che tale carenza avrebbe potuto inficiare la correttezza delle delibere stesse, nonché il contenuto delle stesse che condividiamo, facendo parte i due punti, oltretutto, del nostro programma politico-amministrativo.

Il rinvio dei punti, invece, ci ha permesso di approfondire ulteriormente – in modo responsabile e scrupoloso – le questioni e le tematiche che avremmo dovuto votare, avendo richiesto di aggiungere alle delibere maggiori elementi di chiarezza, tali da offrire una visione complessiva più nitida.

In questo senso esprimiamo la nostra stima ed apprezzamento nei confronti del Segretario comunale che – oltre a collaborare costantemente supportando sul piano giuridico ed amministrativo l’attività della sfera politica – ha manifestato immediatamente la propria disponibilità nell’approfondire ed integrare la documentazione relativa alle delibere in questione in modo da rendere il tutto più chiaro ed accessibile.

Il gruppo di maggioranza riafferma – qualora ce ne fosse bisogno – il pieno sostegno e adesione all’operato dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Cicero, con il quale ha sempre lavorato in sinergia, in totale trasparenza amministrativa e condivisione di idee, percorsi e progetti, nel rispetto dei rispettivi ruoli.

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza” non è una formula vuota di significato, recitata all’atto dell’insediamento, ma il principio faro che dovrebbe guidare sempre l’azione di ogni Consigliere comunale. L’avere delle perplessità o il richiedere elementi di maggiore chiarezza non significa scontro o strappo.

Sono proprio il dialogo costruttivo e la capacità di confrontarsi nella diversità di idee che hanno permesso a questo gruppo consiliare, oggi e nella scorsa consiliatura, di non perdere mai la voglia di fare e progettare un futuro migliore per la nostra comunità.

Il gruppo di maggioranza

Democratici per Castelbuono