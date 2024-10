Diocesi di Cefalù. Tutti i cattedrale per l’avvio del nuovo anno pastorale

Domani, sabato 12 ottobre, il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, convoca tutta la comunità diocesana a Cefalù per l’avvio del nuovo anno pastorale, un anno che sarà improntato su due momenti ecclesiali importanti per tutta la comunità. In primo luogo la fase conclusiva del XII Sinodo Diocesano che dal 2020 vede la Chiesa di Cefalù in cammino per volontà del suo pastore. L’Assemblea sinodale è chiamata adesso a votare ed approvare le propositiones che diverranno le costituzioni che orienteranno per gli anni a venire la missione della Chiesa di Cefalù a testimonianza di un rinnovato stile sinodale.

E poi il Giubileo Ordinario indetto da Papa Francesco dedicato al tema “Pellegrini di speranza” che avrà inizio con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma il 24 dicembre e poi nella Diocesi di Cefalù e in tutte le diocesi il prossimo 29 dicembre.

A guidare il nuovo anno pastorale sarà l’icona del Crocifisso di Montemaggiore Belsito e il motto “Dammi Carità perfetta”, un richiamo alla figura di San Francesco d’Assisi nell’anno in cui la Sicilia ha offerto l’olio per la lampada che arde sulla tomba del Santo patrono d’Italia, in un segno di forte devozione e partecipazione comunitaria.

Durante l’incontro sarà presentata alla comunità diocesana la nuova Lettera Pastorale scritta da Mons. Marciante, intitolata “Non lasciamoli soli. Una Chiesa che ‘organizza la speranza’ ascoltando il magistero dei poveri”. La riflessione del Vescovo si focalizza sulla missione sociale della Chiesa, con indicazioni e linee guida per vivere concretamente l’evangelizzazione attraverso l’ascolto e l’attenzione alle persone in situazione di povertà.

L’appuntamento è fissato per domani, alle 17:30, a Cefalù in Piazza Garibaldi, di fronte alla Chiesa Maria Santissima della Catena, per l’accoglienza del simulacro del Crocifisso di Montemaggiore Belsito. Successivamente, i fedeli si dirigeranno in processione verso la Basilica Cattedrale, dove Mons. Marciante presiederà la celebrazione eucaristica.