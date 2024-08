Discorso alla Città di Cefalù e alla Chiesa Cefaludense nella festa del Santissimo Salvatore

Il discorso alla Città di Cefalù e alla Chiesa Cefaludense del Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, in occasione della festa del Santissimo Salvatore.

Tra i temi affrontati:

-La siccità in Sicilia e i suoi effetti devastanti su agricoltura e allevamento.

-La necessità di una gestione responsabile delle risorse idriche e la denuncia delle deficienze strutturali che portano a sprechi.

-L’invito accorato a prendersi cura del creato e la necessità di riappropriarsi del senso di responsabilità personale e comunitario.

-La vocazione internazionale di Cefalù e l’importanza del turismo, con un avvertimento contro il sovraffollamento turistico.

-L’importanza di una sede universitaria di medicina a Cefalù per offrire opportunità ai giovani.

-L’appello a frenare lo spopolamento e l’emigrazione dei giovani.

-Il Mediterraneo come “sorgente” di un cammino che aggreghi popoli e culture.

Il testo integrale: https://www.diocesidicefalu.org/diocesipost/post/236851/discorsi-e-interventi-del-vescovo-(06082024)