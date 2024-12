Dolcemente Castelbuono 2024…continua

Prosegue la magia di Dolcemente Castelbuono, il ricco e dolce appuntamento di fine anno nel borgo madonita. Degustazioni di dolci tipici, spettacoli e animazione per i più piccoli per vivere un magico Natale anche per il prossimo fine settimana.

CASTELBUONO 18-12-2024. Castelbuono si prepara a vivere un altro fine settimana all’insegna della dolcezza e della magia natalizia. Dolcemente Castelbuono, la manifestazione dedicata ai dolci tipici, all’artigianato e alla magia del Natale, organizzata dall’associazione Baz’Art Sicilia, con il patrocinio del Comune di Castelbuono e il contributo dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, continuerà anche sabato 21 e domenica 22 dicembre prossimi con un ricco programma pensato per tutta la famiglia.

Tra i vicoli suggestivi del borgo, sarà possibile immergersi in un’atmosfera unica grazie a degustazioni di dolci della tradizione locale, spettacoli ed intrattenimenti pensati per i più piccoli: i bambini potranno cogliere l’occasione di una foto ricordo in compagnia di Babbo Natale che regalerà a tutti caramelle e sorrisi. Ad animare le serate momenti musicali ed i tradizionali mercatini di artigianato, perfetti per idee regalo originali e di qualità.

Inoltre, la Chiesa di San Vincenzo ospiterà a partire dalle 18.30 i concerti del Castelbuono Winter Jazz Festival, un’occasione imperdibile per gli amanti della musica di alto livello. Sarà ancora una volta un fine settimana di festa, tradizione e cultura nella magica cornice di Castelbuono.

Gran Finale di Capodanno

La manifestazione si concluderà con uno speciale evento di Capodanno in Piazza Castello il 31 dicembre, a partire dalle ore 21.00, per brindare alla fine dell’anno con un concerto ed in compagnia delle tradizioni dolciarie di Castelbuono. Un ricco programma di iniziative, dunque, quello di Dolcemente Castelbuono che consentirà ai visitatori di gustare la bontà delle tante produzioni che caratterizzano que