Domenica 4 agosto a Isnello il Cantafavole Gianluca Lalli e il Musical “ACROSS the Beatles”

Il palinsesto delle manifestazioni culturali estive del Comune di Isnello entra nel vivo.

Domani, DOMENICA 4 AGOSTO, una bellissima giornata dedicata a delle performances teatrali in musica esclusive.

Si inizia al tramonto, alle ore 19.00, in Piazza Gino Strada, con “IL CANTAFAVOLE” Gianluca Lalli che reinterpreterà le Favole in Rima di Gianni Rodari in uno spettacolo interattivo per grandi e piccini.

Il pubblico verrà coinvolto nel concerto, gli spettatori diverranno protagonisti, dapprima ascoltando e interagendo ritmicamente con le favole cantate, in seguito sollecitati dall’artista, intervenendo criticamente sui concetti e sulle edificanti morali delle favole, soprattutto sui contenuti più ecologici e di buon senso.

Si continua, alle ore 22.00, sul palco di Piazza P.Impastato con un musical inedito e in esclusiva per il Comune di Isnello “ACROSS THE BEATLES”, scritto e diretto da Giò Di Tonno e Ugo Bentivegna, per La Valigia dell’Attore Produzioni.

Liberamente tratto dal film “Across the Universe”, con un cast composto da 15 artisti (attori, cantanti, ballerini) che emozioneranno il pubblico al ritmo di rock psichedelico e coinvolgenti canzoni che attraversano temi quali l’amore, la pace, la guerra, la rivoluzione, il tutto ricreando le atmosfere degli anni ’60 con la colonna sonora dei Beatles che ha accompagnato e continua ad accompagnare i cambiamenti della nostra epoca.

Venite a trovarci a Isnello “Sotto un Cielo di Stelle…”

Il Sindaco

Marcello Catanzaro Sindaco

L’Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici

Luciana Cusimano