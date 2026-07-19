Dunni va ccu sceccu?

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da Paolo Cicero e Maurizio Spallino, rispettivamente vicepresidente e presidente dell’Assemblea dei soci della Costituente, indirizzata al sindaco di Castelbuono. Il documento costituisce una replica al contenuto del post pubblicato dal primo cittadino il 17 luglio scorso sulla propria pagina Facebook e viene riportato integralmente di seguito, così come pervenuto alla nostra redazione.

Egregio sindaco,

abbiamo omesso consapevolmente, per due motivi, sia il “signor” che il “maiuscolo”, in teoria doverosi appellando una carica come la sua.

Il primo motivo è che lei il 17 luglio scorso, nel post sulla sua pagina Facebook che inizia con “Immaginate se fosse diventato Principe!”, reitera la mancanza di rispetto alla Costituente che le avevamo chiesto di non riproporre più. Nel post lei asserisce di nuovo infatti, che ci sia una persona sola che detta strategia, politica e azioni di opposizione alla Costituente. Questa è una manifesta mancanza di rispetto verso tutta la Costituente: soci dell’Assemblea, Coordinamento, Consiglieri e Presidenza dell’Assemblea dei soci. Ecco quindi che secondo la legge del taglione -che non amiamo ma che lei applica sempre anche con molto, troppo, “buon peso”- già solo questo motivo giustificherebbe la consapevole mancanza di rispetto nell’appellarla senza “signor” e senza maiuscola. Ma c’è di più.

Il secondo motivo è che lei è uso confondere scientemente l’argomento con gli autori quando non sa come controbattere. Così, spera di sminuire l’argomento, non contestabile nel merito, scagliandosi contro una persona. Non importa se nel caso di specie la persona c’entra o non c’entra. E in questo post lei dà il peggio di se stesso perché l’autore se lo inventa di sana pianta.

Infatti, prima cita alcuni fantomatici cittadini (certamente un sottoinsieme di quei fantomatici 723 che nel 2017 -secondo ciò che lei raccontò- firmarono una petizione “supplicandola” di candidarsi a sindaco dopo essere stato accantonato democraticamente dall’Assemblea di Andiamo Oltre) la informano che un fotografo, quel fotografo, si aggira per le vie del paese. Poi nota un post della Costituente che chiede all’Amministrazione maggiore attenzione nella cura delle strade ed ecco che la sua mente (probabilmente un AI ante litteram per immaginazione generativa) con ragionamenti che avrebbero potuto essere di ispirazione a Freud, deduce che quel fotografo è l’autore delle foto e l’istigatore del post che evidenza il bisogno di pulizia in alcune strade.

Ma almeno lei ci crede alle baggianate che racconta? Probabilmente sì perché, in effetti, il principio animatore del suo modo di gestire la cosa pubblica può sembrare basato sul detto reso famoso da Alberto Sordi: “Io so’ io e voi nun siete un cazzo”. Solo che quello era un film che faceva riflettere su situazioni di potere lontane dalle regole democratiche, non l’amministrazione di Castelbuono e, soprattutto, quello era il grande Alberto Sordi, che sapeva esemplificare e stigmatizzare facendo sorridere, mica uno che fa sorridere quando esemplifica e stigmatizza.

A proposito di foto e video, ne abbiamo visto uno pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Castelbuono in occasione di “Cavalli sotto le stelle 2026”, dove lei cavalca un asinello. Ci aveva fatto sorgere una domanda spontanea che però, come Presidenza dell’Assemblea dei soci della Costituente, avevamo ritenuto non consona. Ora però, dato che lei continua a mancare di rispetto a tutta la Costituente, Presidenza compresa, con accuse false e ridicole riteniamo di potergliela fare presente. Ma lei unni va ccu sceccu?

E siamo stati così impudenti da risponderci da soli: probabilmente non oltre a Sciumara perché l’asinello nel video ha la schiena molto inarcata e i suoi piedi sono abbastanza vicini al suolo; così alla prima salita -giusto a Sciumara– il rischio che u sceccu si pò sdirrinari e lei strica ‘nterra obiettivamente c’è.

Tanto le dovevamo.

Paolo Cicero e Maurizio Spallino Presidente e vice-Presidente dell’Assemblea dei soci della Costituente