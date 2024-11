Erasmus+: studenti dell’Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono a Vienna per un progetto sulla sostenibilità

Nove studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono, accompagnati dai docenti Maria Castiglia e Anna Enea, insieme al Dirigente Scolastico Alberto Celestri, sono partiti alla volta di Vienna per partecipare a un progetto di mobilità Erasmus+

che offre loro l’opportunità di vivere un’esperienza unica di apprendimento, crescita e scambio culturale.

Il programma Erasmus+, si inserisce in un progetto europeo focalizzato sulla sostenibilità. L’iniziativa, infatti, non solo promuove l’internazionalizzazione del percorso educativo, ma offre anche una visione concreta delle sfide e delle opportunità che l’Europa sta affrontando per un futuro più sostenibile.

Il partenariato europeo coinvolge,oltre a studenti e docenti austriaci e italiani, anche alunni e insegnanti provenienti dal Portogallo, che arricchiranno il progetto con la loro esperienza e conoscenza, creando un ambiente di collaborazione internazionale, stimolante e produttivo. Gli studenti avranno la possibilità di approfondire tematiche legate all’ambiente, alla sostenibilità e alle politiche europee, lavorando a stretto contatto con i coetanei e gli esperti delle scuole partner. In quanto ospiti delle famiglie dei loro twins, i nostri ragazzi, inoltre, vivranno la “Austrian Family Life”, tappa fondamentale per lo sviluppo non solo delle abilità linguistiche, ma anche di quelle interculturali e relazionali.

‘Questa mobilità rappresenta una grande opportunità di crescita per i nostri ragazzi dal punto di vista umano e sociale”, ha dichiarato il Dirigente Scolastico Alberto Celestri, “In un contesto così stimolante, i nostri studenti avranno modo di ampliare i propri orizzonti, confrontandosi con diverse realtà culturali e accademiche, e al contempo contribuire con le proprie idee e proposte al progetto comune.”

Il progetto Erasmus+ è un passo importante per la comunità scolastica dell’Istituto Failla Tedaldi, un’occasione per consolidare il legame tra scuole europee e per preparare gli studenti ad affrontare le sfide globali con una mentalità aperta e innovativa