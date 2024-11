Evento “Lab&Talk: futuro e presente dell’Intelligenza Artificiale”, il 16 novembre a Castelbuono

Lab&Talk: futuro e presente dell’Intelligenza Artificiale è l’evento sull’AI che si svolgerà sabato 16 novembre a Castelbuono presso la sala conferenze del museo naturalistico Francesco Minà Palumbo.

L’iniziativa, che si inserisce anche nel programma della VII edizione del Festival delle Filosofie, è promossa dall’associazione di promozione sociale Social Green Hub, fondata da alcuni giovani castelbuonesi che, grazie agli spazi del coworking pubblico South Working Castelbuono, si sono uniti nel comune interesse di promuovere temi come l’innovazione e la sostenibilità del territorio madonita.

Il programma dell’evento – dettagliato nella grafica allegata e nella pagina web dedicata – prevede un workshop mattutino, dalle 10 alle 13, seguito da un talk pomeridiano, dalle 15 alle 19.

Nella prima parte della giornata, i coach di Edgemony – hub nato a Palermo con l’obiettivo di fare della Sicilia un punto di riferimento per l’innovazione digitale e tecnologica – introdurranno i partecipanti ai fondamenti dell’Intelligenza Artificiale. Nel pomeriggio si susseguiranno una serie di interventi per discutere, in maniera chiara e diretta, delle opportunità e dei rischi di quella che può essere considerata una delle innovazioni più impattanti del nostro tempo. Dopo la giornata di lavori è previsto un after party al Venus Bar, accompagnato da un live set di DJ Flipper!

Durante Lab & Talk: Futuro e Presente dell’Intelligenza Artificiale si alterneranno speaker autorevoli con diversi background ma con il comune scopo di offrire una visione a 360° sull’AI: Luca Marseglia, esperto di AI e Quantum Computing, parlerà del delicato rapporto fra scienza e coscienza; Federico Roberti e Mirea Migali di SiamoZeta offriranno il punto di vista della Generazione Z; l’Avv. Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, parlerà dell’impatto dell’AI sul mondo della Giustizia; Marco Montagna, medico ricercatore presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, approfondirà il potenziale ruolo dell’AI in medicina; Pierpaolo D’Odorico, co-founder di Datapizza, fornirà le linee guida per affrontare il futuro con consapevolezza; infine, Matteo Flora, docente, imprenditore e divulgatore, discuterà delle sfide etiche dell’AI.

L’iniziativa, in termini di partecipazioni previste, ha già riscosso un interesse superiore alle aspettative. Infatti con oltre 130 registrazioni al talk pomeridiano e 80 iscritti al workshop l’evento è sold-out. Questo conferma l’attenzione e l’interesse del comprensorio madonita verso le tematiche innovative.

La partecipazione ed il sostegno ad iniziative come questa, inoltre, contribuiranno in futuro all’organizzazione di appuntamenti analoghi che possano offrire altre occasioni di confronto sulle sfide del nostro tempo favorendo la costruzione di una comunità più informata, consapevole e innovativa.

Tale occasione di confronto e approfondimento sull’Intelligenza Artificiale è resa possibile grazie al pieno supporto economico di Social Green Hub, all’indispensabile cooperazione di Partner e Sponsor e al preziosissimo contributo di chi, con una donazione, ha deciso di sostenere l’associazione e l’evento.