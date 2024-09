Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno 2024 a Petralia Sottana: scopri i prodotti tipici e le tradizioni delle Madonie

PETRALIA SOTTANA – 25, 26 e 27 OTTOBRE 2024

Il Centro Commerciale Naturale “Antonio Pepe” è entusiasta di annunciare la 16a edizione della Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno, che si terrà a Petralia Sottana dal 25 al 27 ottobre 2024. Questo evento annuale è dedicato alla celebrazione delle tradizioni culinarie e culturali delle Madonie, offrendo un’opportunità unica per scoprire i sapori autentici del territorio.

Evento imperdibile per gli amanti della gastronomia locale

La Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno è l’occasione ideale per chi desidera esplorare le eccellenze gastronomiche delle Madonie. Saranno presenti numerosi stand di prodotti tipici, degustazioni di cibi locali e artigianali, e una varietà di eventi culturali e spettacoli folkloristici. Un appuntamento che coinvolgerà tutta la famiglia, con attività sia per adulti che per bambini.

Parola agli organizzatori

Robert Pepe, membro del Consorzio del Centro Commerciale Naturale “Antonio Pepe”, sottolinea l’importanza della manifestazione:

“La Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno non è solo un evento gastronomico, ma una vetrina per valorizzare il nostro territorio e le sue ricche tradizioni. Grazie all’impegno di commercianti, associazioni locali e produttori, contiamo di rendere questa edizione ancora più memorabile.”

Cosa aspettarsi all’edizione 2024

I visitatori potranno passeggiare per il centro storico di Petralia Sottana, incontrare i produttori locali, partecipare a laboratori enogastronomici, workshop e assistere a spettacoli tradizionali. La Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno è una vera e propria celebrazione dei sensi, offrendo un’esperienza immersiva nella cultura madonita.

Ringraziamenti e supporto

Il Consorzio ringrazia le associazioni locali, i volontari e gli sponsor per il loro contributo. Senza il loro impegno, un evento di questa portata non sarebbe possibile.

Per restare aggiornati su novità e programma dell’evento, seguiteci sui nostri canali social.

Informazioni utili

Non perdete questa straordinaria occasione per celebrare le Madonie e le sue tradizioni!

Per maggiori informazioni:

Centro Commerciale Naturale “Antonio Pepe”

Email: festadeisaporimadoniti@gmail.com

Telefono: 379 263 1716

Sito web: www.festadeisaporimadoniti.com

Facebook: www.facebook.com/festadeisaporimadonitipetralia

Instagram: www.instagram.com/festadeisaporimadonitipetralia