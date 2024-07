Festa di San Giovanni – assegnato premio miglior “quarara”

Diverse postazioni meritevoli ma il premio messo in palio(un arazzo con l’immagine di San Giovanni Battista ) é stato assegnato quest’anno alla postazione realizzata nel cortile Mosca, quartiere Vetriera.

E’ un riconoscimento all’organizzazione della migliore postazione di “quarare” che per qualità dei prodotti, senso dell’accoglienza nei confronti dei visitatori, allestimento scenografico in tema, capacità di inclusione per le persone fragili, ha saputo interpretare, a parere di una apposita commissione rimasta segreta e che ha visitato i siti durante la manifestazione, il vero spirito della tradizionale Festa di San Giovanni del 24 giugno.

Una menzione d’onore alla postazione di via Mariano Raimondi, accanto alla sede della Costituente, già vincitrice del primo premio ex aequo, edizione 2023.

Menzioni speciali infine a tutte le postazioni per l’impegno profuso nell’organizzazione dei propri siti effettuata con dispendio di energie ma con tanta allegria e passione .