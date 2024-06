L’intervista TGS a Gianfranco Raimondo sulla prossima edizione di Ypsigrock

Nella scorsa puntata di “Nomi, cose, città” su TGS si è parlato di arte, libri e festival in Sicilia. Tra gli ospiti in studio, Gianfranco Raimondo, insieme a Vincenzo Barreca direttore artistico di Ypsigrock, il quale ha condiviso la sua visione e le prospettive del celebre festival musicale.

Durante l’intervista, Raimondo ha illustrato come Ypsigrock si sia evoluto negli anni, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di musica indipendente. Ha discusso delle sfide e delle soddisfazioni legate all’organizzazione di un evento di tale portata in Sicilia, una regione ricca di storia e cultura, ma non sempre facile da gestire dal punto di vista logistico.

Il direttore artistico ha anche accennato alle novità dell’edizione di quest’anno, promettendo un’esperienza ancora più coinvolgente per il pubblico, con una lineup variegata e di qualità. Ha sottolineato l’importanza di creare un legame tra la musica e il territorio, valorizzando le bellezze naturali e architettoniche di Castelbuono, sede del festival. Per rivedere l’intervista selezionare dalla finestra video in alto il minuto 27.