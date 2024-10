Final multiplier event SMA! tra Palermo e Castelbuono: strategie per festival sostenibili e il coinvolgimento dei giovani

Nei giorni del 26 e 27 settembre tra Palermo e Castelbuono si è svolto il Final Multiplier Event di SMA! – Small Festivals Accelerator, una serie di eventi a chiosa del progetto di cooperazione europeo co-finanziato dal programma Europa Creativa, che si è posto l’obiettivo di sviluppare un modello sostenibile per i boutique festival nelle aree periferiche del continente.

Il momento più partecipato e clou del Final Multiplier Event di SMA! è stata l’attività formativa e disseminativa dei risultati tenutosi presso l’Auditorium dell’IIS Luigi Failla Tedaldi alla presenza degli studenti del quarto e del quinto anno, dei relativi docenti e di alcuni stakeholder locali quali l’associazione Social Green Hub, la Consulta Giovanile e la Pro Loco di Castelbuono, oltre ad alcuni operatori del servizio civile.

L’incontro, moderato sia in italiano sia inglese, è stato introdotto dalla professoressa Di Garbo che ha portato i saluti del dirigente scolastico dott. Alberto Celestri cui sono seguiti gli interventi dei partner del progetto SMA! ovvero Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo per l’Associazione Glenn Gould, Antonia Selvaggi per Melting Pro, Robert Baumann e Stefan Reichmann per Raum 3, Ognen Stojanoski per Password Production, Silvia Käsk per Music Estonia, Irene Olivella per Turismo Vivencial che hanno spiegato l’elaborazione di strategie innovative mirate a potenziare la competitività e la sostenibilità dei festival musicali e culturali nelle aree remote.

L’incontro ha avuto anche la finalità di spiegare come gli studenti potranno essere coinvolti nella future attività legate al progetto SMA! connesse alla mobilità e alla formazione presso Ypsigrock Festival (Italia), Halder Pop (Germania) e D-Festival (Macedonia del Nord).

Mentre Giovedì 26 settembre, al Teatro Montevergini nell’ambito del KeepOn LIVE FEST,ovvero il meeting-evento annuale che riunisce gli spazi di musica dal vivo appartenenti al circuito KeepOn Live, si è tenuto il panel co-presentato da SMA!, dal titolo “We Want You: il ruolo del volontariato nell’organizzazione di festival e eventi di musica live”, che ha visto la partecipazione di esperti del settore tra cui Marco Trulli (responsabile Cultura e Giovani Arci Nazionale), Silvia Tarassi (consulente, docente universitaria, expert Creative Europe, componente Commissione FNSV Musica), Giuseppe Montemagno (portavoce Forum Terzo Settore Sicilia), Nunzio Bruno (Resp. comunicazione ed eventi CeSVoP Palermo) e Gianfranco Raimondo (co-founder Ypsigrock), con la moderazione di Antonia Silvaggi (co-founder e Head of Culture Skills di Melting Pro).

Successivamente, la delegazione si è diretta verso I Candelai per una tavola rotonda ad invito in cui si è discusso di volontariato e professionalizzazione dei volontari, la creazione di infrastrutture e relativo sviluppo, tutti temi centrali del progetto SMA!.

Infine, sabato 28 settembre una delegazione dell’Associazione Glenn Gould è stata invitata a Salemi, presso ilo circolo Peppino Impastato, nell’ambito dell’assemblea nazionale dei circoli ARCI , per presentare una sintesi dei risultati del progetto SMA! insieme al racconto dell’esperienza Ypsigrock Festival nel territorio di Castelbuono.