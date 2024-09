Fnas Lab 2024 III Edizione – L’alternativa nomade. Talk, spettacolo partecipativo e formazione per l’arte nello spazio pubblico

Torna per il terzo anno a Castelbuono il Fnas Lab, formazione rivolta ad artisti provenienti da qualunque formazione che abbiano interesse a sviluppare progetti nello spazio pubblico e in luoghi non convenzionali attraverso pratiche partecipative.

E’ un laboratorio formativo teorico-pratico immersivo nella comunità di Castelbuono, con dei momenti di apertura pubblica.

La formazione in presenza si rivolge ad un massimo di 10 partecipanti, con una giornata inaugurale il 13 ottobre con ricco programma di attività tra talk e spettacoli gratuiti e una parte residenziale intensiva dal 14 al 19 ottobre 2024.

Anche quest’anno Fnas Lab Castelbuono si sposta, cambia area di lavoro, mantenendo il focus sulla decentralizzazione e sulla partecipazione attiva degli abitanti. Le principali attività di quest’anno saranno svolte all’interno dei giardini di Palazzo Failla, giardini pubblici attualmente in disuso, nascosti all’interno della corte del medesimo palazzo.

Il giardino “abbandonato” diviene portatore di vitalità, sinonimo di libertà, di espressione, di vita fuori dai valori contemporanei di prestazione, efficienza, produttività. Parlare di giardino inteso come un nuovo modo di pensare la relazione con lo spazio, e di conseguenza pensare ad un nuovo ruolo, una nuova funzione per l’uomo sulla terra; funzione vicina a quella di custode, protettore, vestale dello spazio che abita.

Filo conduttore quindi di quest’anno sarà la relazione tra arti performative e natura.

All’interno di questo giardino, per tutta la durata della residenza di creazione Fnas Lab, si lavorerà attorno al concetto di paradiso in terra – cercando di creare uno spazio non convenzionale per andare oltre i limiti di restrittive barriere, non solo fisiche ma anche ideologiche. Un allestimento temporaneo, un’infrastruttura relazionale per abitare luoghi che a volte esistono a volte no e che pone al centro della riflessione i parametri culturali che contraddistinguono la contemporaneità: mobilità, flessibilità, spirito di adattamento, dinamismo.

Un accampamento paradisiaco per rendere l’idea di una città liquida dove gli spazi dello stare sono alternati agli spazi dell’andare. Un laboratorio per gli artisti che di giorno in giorno studieranno il territorio, lo abiteranno, e la sera, all’interno del giardino, elaboreranno e condivideranno il viaggio al proprio interno e con gli abitanti dei quartieri coinvolti.

Diversamente quindi dall’edizione Fnas Lab 2023 nel quale gli artisti partecipanti entravano nelle case degli abitanti del quartiere Vetriera, quest’anno l’obiettivo sarà quello di far entrare gli abitanti di Castelbuono all’interno di questo “Paradiso”, per farlo diventare un luogo di aggregazione, di scambi culturali per una settimana dinamica, attenta alla trasversalità di linguaggi, alla contaminazione tra discipline e generi.

Il nomadismo così inteso rispecchia la metodologia di lavoro scelta dall’Associazione Il Cinghiale e la Balena: individuare un’area non centrale del paese, riqualificarla

artisticamente e umanamente, per spostarsi poi nuovamente.

FNAS LAB è un percorso di formazione e mentoring, dedicato principalmente ad artisti multidisciplinari che operano nello spazio pubblico che intendono acquisire competenze specifiche per lo sviluppo di progetti creativi in cui l’azione culturale contribuisce a modificare e riqualificare lo spazio urbano in cui viene inserita.

Si propone, pertanto, un percorso di affiancamento e guida che conferisca ai partecipanti gli strumenti per la stesura di un progetto artistico che si innesti in un contesto urbano specifico.

FNAS LAB 2024 III Edizione “L’alternativa nomade”

Organizzato da:

OUTDOOR ARTS ITALIA ETS (ex Federazione Nazionale Arti in Strada- https://www.fnas.it/) – https://www.outdoorarts.it

APS Il cinghiale e la Balena – https://www.ilcinghialeelabalena.it/

Con il contributo di:

Ministero della Cultura – http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/

Con il sostegno di:

Comune di Castelbuono – https://www.comune.castelbuono.pa.it/hh/index.php

Con il patrocinio di:

Museo Civico di Castelbuono – http://www.museocivico.eu/

Museo naturalistico Mina Palumbo – https://www.museonaturalisticominapalumbo.it

Accademia Unidee – https://accademiaunidee.it/it/

In collaborazione con:

Moger arte e cultura Soc. Coop. – https://moger.it/

Associazione Rasoterra – https://www.rasoterra.org/

Associazione Kiklos https://www.facebook.com/SpazioKiklos

Direzione e Regia del Laboratorio Edizione 2024 a cura di:

Adrian Schvarzstein

Fnas Lab 2023 – Legami invisibili

Fnas Lab 2022 – Looking up

