Fnas Lab 2024 L’alternativa nomade. Talk, spettacolo partecipativo e formazione per l’arte nello spazio pubblico

a cura di OUTDOOR ARTS ITALIA ETS – ex Federazione Nazionale Arti in Strada,

e Il Cinghiale e la Balena APS

con il sostegno del Museo Civico di Castelbuono, Museo Naturalistico F. Minà Palumbo e del Comune di Castelbuono e con il contributo del

Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo

domenica 13 OTTOBRE 2024

Giornata di studio e Performance:

rigenerazione urbana e arte performativa a Castelbuono

Il prossimo 13 ottobre, Castelbuono sarà il fulcro di una riflessione profonda sulla rigenerazione urbana e sulle arti performative, in un evento che mette in dialogo il Museo Civico di Castelbuono, il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo e il progetto FNAS Lab 2024.

Un’intera giornata in cui la città madonita si trasforma in un laboratorio a cielo aperto, intrecciando arte, natura e pratiche performative. Le strade di Castelbuono diverranno spazio di confronto e sperimentazione, in un percorso che esplora il potenziale trasformativo dell’arte nel paesaggio urbano e culturale.

L’evento si inserisce nel contesto del FNAS Lab 2024, che prevede seminari online (dal 7 all’11 ottobre) e una residenza artistica a Castelbuono dal 14 al 19 ottobre. Il laboratorio offre un percorso di formazione che unisce artisti, docenti e tutor per creare progetti artistici che dialoghino con i luoghi e le comunità locali.

Programma dell’evento.

Domenica 13 Ottobre – GIORNATA STUDIO E PERFORMANCE

ore 11:00 Visita guidata per le strade del centro storico alla scoperta del progetto Details di Luigi Ciotta e Pīnar Bekaroglu. Progetto di Rigenerazione Urbana per il Museo Naturalistico Minà Palumbo, Castelbuono.

Details è un progetto site-specific di rigenerazione urbana che unendo arte visiva, tecnologie e teatro urbano si pone l’obiettivo di riqualificare le crepe, i muri scrostati e quelle che sono le ferite o i difetti delle città trasformandoli in potenziali opere d’arte digitali in un percorso museale a cielo aperto, libero e accessibile a tutti. Details è un progetto per esercitare il quotidiano stupore, per tendere legami e creare aperture tra i vari linguaggi artistici. Un approccio attuale e necessario per riportare l’autenticità nel processo creativo e aprire nuove possibilità a un’estetica della relazione e dell’esperienza. Perché solo creando immaginari si crea cittadinanza.

Durata 1h – partenza da Piazza Matteotti, Castelbuono.

Evento gratuito su prenotazione per un massimo di 20 partecipanti

Info e prenotazioni: ilcinghialeelabalena@gmail.com

ore 15:30 Talk – “La Rigenerazione Umana Siciliana”. Natura, Arte Contemporanea e Pratiche Performative.

Museo Civico di Castelbuono, Piazza Castello 3

Intervengono:

Eleonora Ariolfo – Moderatrice

Laura Barreca – Museo Civico Castelbuono

Cristina Alga – Eco Museo del Mare, Palermo

Caterina Moroni – Artista

Andrea Bartoli – Farm Cultural Park, Favara

Adrian Schvarzstein – artista e tutor Fnas Lab 2024

Luigi Ciotta – Il Cinghiale e la Balena aps

Evento gratuito

ore 18:00 Spettacolo “Arrived” con Adrian Schvarzstein & Jurate Sirvyte Rukstele (ESP-LIT)

Provengono da un passato non troppo lontano e quindi vedono il mondo attuale con occhi un po’ diversi. Sorprendono i passanti con i loro comportamenti divertenti, li provocano e li fanno ridere, creando situazioni assurde e surreali. La musica suonata dalle loro valigie è l’unico indizio sull’origine di questi due sconosciuti. Il pubblico, quindi, diventa parte di questa performance. Uno spettacolo sulla felicità di essere tornati, uno spettacolo su tutti coloro che vogliono ricostruire una società come comunità!

Spettacolo gratuito itinerante con partenza da Piazza Castello – Piazza Margherita fino ad arrivare a Palazzo Failla.

Guarda l’anteprima dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=_kO77x-8qlE

Info: ilcinghialeelabalena@gmail.com

­

FNAS LAB è un percorso di formazione e mentoring, dedicato principalmente ad artisti multidisciplinari che operano nello spazio pubblico che intendono acquisire competenze specifiche per lo sviluppo di progetti creativi in cui l’azione culturale contribuisce a modificare e riqualificare lo spazio urbano in cui viene inserita.

Si propone, pertanto, un percorso di affiancamento e guida che conferisca ai partecipanti gli strumenti per la stesura di un progetto artistico che si innesti in un contesto urbano specifico.

FNAS LAB 2024 “L’alternativa nomade”

Organizzato da:

OUTDOOR ARTS ITALIA ETS (ex Federazione Nazionale Arti in Strada- https://www.fnas.it/) – https://www.outdoorarts.it

APS Il cinghiale e la Balena – https://www.ilcinghialeelabalena.it/

Con il contributo di:

Ministero della Cultura – http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/

Con il sostegno di:

Comune di Castelbuono – https://www.comune.castelbuono.pa.it/hh/index.php

Con il patrocinio di:

Museo Civico di Castelbuono – http://www.museocivico.eu/

Museo naturalistico Mina Palumbo – https://www.museonaturalisticominapalumbo.it

Accademia Unidee – https://accademiaunidee.it/it/

In collaborazione con:

Moger arte e cultura Soc. Coop. – https://moger.it/

Associazione Rasoterra – https://www.rasoterra.org/

Associazione Kiklos https://www.facebook.com/SpazioKiklos

Direzione e Regia del Laboratorio Edizione 2024 a cura di:

Adrian Schvarzstein