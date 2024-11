Fondi allo spettacolo in Sicilia tra scandali e indagini della Procura. Nello speciale de La Repubblica si parla anche del caso Ypsigrock

Il polverone e lo scandalo sulla gestione dei contributi assegnati dalla Regione Sicilia per sagre ed eventi che nulla a che fare con lo sviluppo e la cultura ma che sono invece riconducibili a parenti o amici di questo o quel deputato regionale non si ferma.

E’ anche notizia dell’ultim’ora che anche la Procura della Repubblica vuol vederci chiaro per comprendere se vi sono profili di reato. Il quotidiano la Repubblica ha dedicato uno speciale di Metropolis sull’argomento con ospiti l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, l’ex presidente dell’ARS Gianfranco Miccichè e il segretario del PD regionale Anthony Barbagallo.

Da segnalare all’interno della puntata il contributo di Gianfranco Raimondo – co-fondatore insieme a Vincenzo Barreca – del nostro Ypsigrock Festival (e con relative proiezione di immagini) che spiega il punto di vista dell’associazioni culturali con l’accorato appello sulla gestione di risorse attraverso bandi pubblici e il grottesco esito del recente ricorso al TAR sui fondi FURS.

A questo link è possibile rivedere lo speciale:

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2024/11/19/video/scandalo_fondi_per_gli_spettacoli_lassessora_amata_sistema_da_rivedere-423650666