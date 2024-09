Gangi, al via la geo-didattica scolastica

Ente Parco delle Madonie, GAL Madonie, Comune di Gangi e Istituto Comprensivo “Francesco Paolo Polizzano” di Gangi hanno ufficializzato una collaborazione per l’attuazione di percorsi educativi e formativi a favore di docenti, studenti e cittadini per la valorizzazione del territorio in chiave naturalistica e geologica.



L’accordo rientra tra le indicazioni generali fornite dall’Unesco per il rafforzamento dell’identità e della consapevolezza del valore ambientale e geologico da parte degli abitanti del territorio del Geoparco Mondiale Unesco Madonie, di cui l’Ente Parco è soggetto gestore.

“Puntiamo alle nuove generazioni perché questo processo innesca un cambiamento culturale”, spiega Caltagirone. “Lavoriamo per ottenere il cartellino verde – ha proseguito -Siamo al bivio, stiamo avviando incontri con i Comuni per diffondere il valore dell’essere Geopark, l’orgoglio di essere marchio UNESCO. La didattica ha un ruolo strategico per costruire una società consapevole. Gangi rappresenta già un modello e avvieremo programmi di reciproco arricchimento”.

Anche il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ha espresso “Soddisfazione per la compresenza di tutti e quattro i soggetti presenti per l’avvio di una azione istituzionale. Parco, Gal, Comune e istituzioni scolastiche sono pronti a lavorare insieme. Inizia un cammino, siamo ad avviare il proprio percorso in seno al progetto Geopark”, ha concluso.



Per il presidente del Gal Francesco Migliazzo questa è “Una delle numerose occasioni per fare comprendere al territorio le potenzialità di questo strumento. Sin da subito abbiamo sperimentato piena sintonia con l’Ente Parco. I 22 Comuni nei confini Geopark sono una risorsa di bellezza, ed è necessaria compattezza. E le scuole sono cassa di risonanza delle comunità”.

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Francesco Paolo Polizzano” Francesco Serio ha auspicato di allargare questo esperimento a tutto il territorio scolastico. “Investire sulla scuola è un passo fondamentale, noi ci abbiamo già lavorato grazie ai fratelli Torre. La conoscenza porta al rispetto, alla valorizzazione ed alla progressiva costruzione comune dell’identità madonita e dei suoi luoghi”. Il geologo Fabio Torre ha ricordato come “Un lungo lavoro sia stato fatto sul territorio. L’Italia è terza per numero di Geoparchi rappresentati. Il protocollo parte da Gangi per sottolineare il valore di una area dove la didattica geologica è già stata sperimentata con successo. Un modello che allargheremo agli altri istituti comprensivi”. Anche per Alessandro Torre “La scuola può essere collante per i 22 Comuni, ed il marchio UNESCO può rappresentare un valore aggiunto di identità e orgoglio”.