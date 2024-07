Gangi: un viaggio esperienziale nei campi di grano antico siciliano bio

A Gangi (PA), uno dei borghi più belli d’Italia, si svolgerà domenica 7 luglio 2024, presso la Coop Madre Terra di c.da Piano snc, un’iniziativa dal tema: “Un viaggio esperienziale nei campi di grano antico siciliano bio”.

L’idea è nata da una sinergia e condivisione tra l’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano ETS, la Coop Bio Madre Terra di Giuseppe Dongarrà, Slow Food Madonie e Nebrodi, e la Fitel Sicilia, con l’obiettivo di promuovere il vero cibo sano del territorio e valorizzare le bellezze culturali dei paesi rurali delle Madonie e dei Nebrodi. Il programma, ricco di attività, pone al centro il mangiare salutistico e siciliano.

Le iniziative culturali ed enogastronomiche si svolgeranno all’interno dell’area della Coop Madre Terra. Dopo una breve colazione con prodotti bio per dare il benvenuto ai convenuti, ci si recherà sul campo di coltivazione del grano antico bio “Nero delle Madonie”. Qui verrà mostrato uno scorcio di una mietitura a mano, rappresentando una scena d’epoca, con la possibilità di toccare con mano varie materie, dalla spiga al grano.

Successivamente si rientrerà nell’area della Coop sita in c.da Piano, dove seguiranno una serie di attività come l’apertura del mercato del cibo locale, con produttori dei Nebrodi e delle Madonie. Contemporaneamente ci sarà un’esposizione di quadri realizzati dal maestro Gaetano Mangano del Club degli Artisti, con la tecnica del pirografo, che rappresentano la storia dei contadini che lavoravano nei campi.

Subito dopo, si avrà la possibilità di fare un tour all’interno dell’azienda dove Giuseppe Dongarrà, esperto contadino, mostrerà tutto il ciclo della molitura e stoccaggio del grano antico Nero delle Madonie con il suo mulino a pietra, mettendo in risalto i 5 sensi. Dopo il percorso sensoriale, si potrà, a fronte di un piccolo contributo, mettere le mani in pasta nel laboratorio di panificazione sotto la guida dell’esperta Giuseppina Tornabene della Casa Betlem, che mostrerà il ciclo del lievito madre e le procedure dell’impasto fino alla fase di lievitatura, coadiuvata dalla dietista Lidia Lo Prinzi e Giuseppe Dongarrà.

A tutti i partecipanti (massimo 20 iscritti) saranno donati: la t-shirt dell’evento, un grembiule e un cappellino da panettiere, e a fine cottura avranno modo di assaggiare il proprio pane caldo. A conclusione, saranno consegnati gli attestati di partecipazione. Nell’attesa della degustazione, si potrà ascoltare la presentazione del libro “Le Virtù dell’Olio Extravergine di Oliva” del Dott. Francesco Caruso.

All’interno dell’area sarà possibile ammirare le opere realizzate a mano da Sebastiano Giuliano, dall’intreccio alla realizzazione dei tamburi con pelle di capra e alla bandiera di alloro. Inoltre, Sebastiano intratterrà gli ospiti con canti popolari in siciliano accompagnato dalla sua chitarra.

Alle ore 13:00 si terrà la degustazione dei prodotti derivati dalla farina (Show Cooking), come la pizza rustica realizzata dalla Rural Chef Elena Ginju, coadiuvata da Nunzio Mogavero, con grani antichi conditi con origano delle Madonie, olio biologico e sale di salgemma delle Madonie. Il Pastaio Matto realizzerà una pasta con condimenti creati dalla sua esperienza e sapienza. Il tutto sarà gustato nell’antica Maidda di legno, con pane caldo condito con salumi e formaggi dei produttori dei Nebrodi e delle Madonie, sotto il patrocinio di Slow Food Nebrodi e Madonie. Al termine della degustazione, seguiranno balli, canti e narrazioni delle storie dei paesi rurali.

Successivamente si parlerà del futuro del turismo esperienziale delle Madonie e dei Nebrodi a cura del Dott. Salvatore (detto Totò) Scalisi, esperto del Turismo e Presidente Regionale della Fitel (Federazione Italiana Tempo Libero) per la Sicilia. Alle ore 15:00 ci saranno i saluti finali di tutti gli organizzatori e ai vari ospiti pervenuti.

Si ricorda che l’iniziativa culturale, sociale ed enogastronomica è a invito riservato e gratuito. Pertanto, si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire di comunicare entro sabato 6 luglio alle ore 12:00, chiamando i numeri 3208233570 (Antonino), 3294078473 (Giuseppe), 3476141928 (Pino).

Per chi non potrà presenziare, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta sui canali di Bella Sicilia e Onda Tv.