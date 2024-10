Giornata della Santificazione Universale a Castelbuono: adorazione eucaristica e iniziative solidali

Il Movimento Pro Sanctitate di Castelbuono venerdì 1 novembre 2024 celebrerà la Giornata della Santificazione Universale con un’Adorazione e Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di San Francesco alle ore 18.

Entrata ormai nel calendario liturgico della Chiesa Cattolica, la Giornata della Santificazione Universale è stata ideata nel 1957 dal fondatore del Movimento Pro Sanctitate, il Servo di Dio Guglielmo Giaquinta, per annunciare e diffondere la chiamata di tutti alla Santità.

Il tema della giornata di quest’anno: “Pellegrini di speranza, costruttori di pace” ci invita a riconoscerci pellegrini, chiamati alla speranza e costruttori di pace. Alle soglie del Giubileo, sollecitati da papa Francesco, il richiamo alla speranza diventa sempre più impellente. In un tempo storico e culturale in cui le persone possono cadere facilmente in un clima di sfiducia e guardare “all’avvenire con scetticismo e pessimismo”, il papa ci invita a tenere accesa la fiaccola di una vita ricca di fede, di proposte positive, di gesti esemplari, segno concreto di una umanità chiamata sempre a rinascere nella capacità di amare e generare pace. Come luci nella notte, i santi in ogni tempo della storia, i santi di oggi, nella festa che si celebra, ci ridicono che è possibile seminare speranza e vincere il male e l’oscurità con la forza del bene.

In occasione della giornata saranno distribuiti “I Girasoli della Santità” i biscotti che il Movimento Pro Sanctitate propone per augurare a tutti buona festa della santità! Nella cornice solidale di “un girasole per te”, con una piccola offerta, si potrà contribuire ad un gesto di fraternità concreta per l’associazione “La casa di tutte le genti” che fornisce assistenza socio-educativa ai bambini in età prescolare del quartiere Zisa di Palermo e supporta le loro famiglie.