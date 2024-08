Giostra dei Ventimiglia di Geraci Siculo, il cavaliere Vincenzo Antista porta a Castelbuono il trofeo della trentaquattresima edizione

Edizione da record con 31 partecipanti. Sul podio anche Calogero Capitano per il Comune di Polizzi e Antonio Biundo per il Comune di Pollina. In migliaia per assistere alla gara.

Geraci Siculo, 5 agosto 2024 – Il cavaliere Vincenzo Antista porta a Castelbuono il trofeo della trentaquattresima edizione della Giostra dei Ventimiglia che si è conclusa ieri sera a Geraci Siculo. Alle sue spalle si classifica il vincitore della scorsa edizione, Calogero Capitano che gareggiava ancora una volta per Polizzi Generosa. Al terzo posto il cavaliere di Pollina Antonio Biundo. Trentuno in tutto i cavalieri in gara per una edizione da record anche in termini di presente turistiche.

“Si conclude una settimana importante per la nostra comunità – afferma il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa. – In questo fine settimana abbiamo avuto il piacere di ospitare tanti turisti che hanno colto l’occasione della Giostra dei Ventimiglia per visitare il nostro borgo. Sabato sera è stata molto apprezzata la rappresentazione storica “U conti cumanna” organizzata dalla Pro Loco con i testi di Pietro Attinasi, Liborio Paruta e Bartolo Neglia, ma altrettanto apprezzate sono state le animazioni medievali e il corteo storico che hanno anticipato il momento più atteso e spettacolare, quello dei giochi cavallereschi che si sono tenuti nel campo di dressage”.

“Correre alla Giostra dei Ventimiglia è un’emozione bellissima – afferma il vincitore della trentaquattresima edizione Vincenzo Antista – Durante la prima fase abbiamo fatto una bellissima prova di abilità cogliendo tutti e tre gli anelli e nel finale, in particolare nei giochi di velocità, abbiamo trovato ottimo feeling con la cavalla, una indigena siciliana che ha dato il cuore per aiutarmi a fare questo risultato bellissimo”.