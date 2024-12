Giubileo 2025. Anche la Diocesi di Cefalù apre l’Anno Santo: un cammino di fede e speranza

Domani pomeriggio, anche la Diocesi di Cefalù (PA) darà inizio al Giubileo 2025, l’Anno Santo indetto da Papa Francesco sul tema “Spes non confundit” (“La speranza non delude”). Questo evento rappresenta un invito per tutti i cristiani a riscoprire il valore della speranza, dell’amore divino e della bellezza del perdono, vivendo con rinnovata gioia il dono della riconciliazione.

Alle ore 16.30 si muoverà la processione dei fedeli verso la Basilica Cattedrale dalla Chiesa di San Leonardo, detta Badiola, presso la quale ha sede la “Fondazione Regina Elena” in cui sono presenti due Comunità alloggio per minori. Una scelta voluta dal Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, per richiamare questi luoghi quali segni tangibili di speranza per gli oltre 20 ragazzi che vi abitano.

Un altro dono di grazia per tutta la Chiesa cefaludese sarà poi l’ordinazione presbiterale di don Benjamin Patrick Foteu Ndie e vedrà la partecipazione di una rappresentanza della comunità camerunense, luogo di provenienza di don Benjamin.

In occasione dell’Anno Santo, sono stati designati sette luoghi giubilari nella Diocesi: la Basilica Cattedrale (Cefalù), il Santuario Maria Santissima di Gibilmanna (Cefalù), il Santuario Spirito Santo (Gangi), la Chiesa del Monastero S. Maria degli Angeli (Castelbuono), la Rettoria Santissimo Crocifisso (Montemaggiore Belsito), la Cappella dell’Ospedale Fondazione Istituto “G. Giglio” (Cefalù), e la Cappella dell’Ospedale Madonna dell’Alto (Petralia Sottana).

A questi si aggiungono tutti i Santuari mariani della Diocesi, che saranno meta di pie visite per i fedeli.

Per accompagnare i pellegrini in questo cammino di fede, speranza e riconciliazione, la Diocesi ha realizzato il “Taccuino della Speranza”, una guida pensata per offrire indicazioni pratiche e spunti spirituali utili a vivere al meglio questo tempo di grazia. Il taccuino è disponibile in formato digitale sul sito della Diocesi e può essere ritirato anche presso i luoghi giubilari.

Unitevi a questo percorso di fede, un’occasione preziosa per approfondire il significato della speranza cristiana e rinnovare la propria vita spirituale.

La Celebrazione potrà essere seguita in diretta sul sito e sui canali social della Diocesi a partire dalle 16.30.