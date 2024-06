Gli operatori dell’antincendio migliorano una delle strade di accesso all’area naturalistica di Serradaino

Nei giorni scorsi, gli operai dell’antincendio dell’Ispettorato delle Foreste sono stati impegnati nel miglioramento della strada di accesso all’area attrezzata Serradaino a Pollina. L’intervento, frutto della collaborazione tra l’antincendio e l’amministrazione comunale di Pollina, ha permesso di mettere in sicurezza il percorso carrabile che dalla SP 25 si inerpica verso l’area attrezzata in modo da renderlo più sicuro.

L’area attrezzata di Serradaino è un luogo di grande bellezza paesaggistica, immerso nel verde dei boschi madoniti con panorami mozzafiato sul litorale costiero che va da Cefalù a Finale di Pollina. Grazie al lavoro degli operatori, l’accesso al sito, in cui si trova una postazione antincendio, è ora più agevole al passaggio dei mezzi in caso di intervento per emergenza incendi, l’intervento favorisce inoltre la fruizione al pubblico di questo angolo di paradiso naturale.