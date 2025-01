I consiglieri della Costituente propongono la richiesta di un finanziamento per adeguare la struttura del campetto polivalente Totò Spallino

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027

Al sindaco del

Comune di Castelbuono

Sig. Mario Cicero

All’assessore all’Urbanistica

Arch. Annamaria Mazzola

Al responsabile del settore Urbanistica

Arch. Alfio Limoli

e pc Al presidente del

Consiglio comunale

Sig. Mauro Piscitello

Alla capogruppo di maggioranza

Dott. Lucia Sapuppo

Oggetto: Bando da 120 milioni di euro per il potenziamento degli impianti sportivi dei comuni, Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 – Intervento sul centro sportivo Totò Spallino.

I sottoscritti consiglieri comunali Cangelosi Annunziata, Aquilino Lorenzo, Ippolito Maria e Prisinzano Domenico, considerato che:

Il progetto di ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TOTO’ SPALLINO è inserito al n. 61 di priorità generale del Piano Triennale OO.PP 2025-27 del Comune di Castelbuono con priorità 3, per un importo di € 655.251,46 a valere sul secondo anno e di € 1.000.000,00 a valere sul terzo anno;

è inserito al n. 61 di priorità generale del Piano Triennale OO.PP 2025-27 del Comune di Castelbuono con priorità 3, per un importo di a valere sul secondo anno e di a valere sul terzo anno; Con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 2110 del 20/12/2023 è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo di “Adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione del centro sportivo Totò Spallino”;

è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo di “Adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione del centro sportivo Totò Spallino”; Il Dipartimento turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana , con decreto D.D.G. 4661/2024 pubblicato sulla Gurs n. 57 del 27 dicembre 2024, ha approvato un bando da € 120.000.000,00 per il potenziamento degli impianti sportivi dei comuni;

, con decreto D.D.G. 4661/2024 pubblicato sulla Gurs n. 57 del 27 dicembre 2024, ha approvato un bando da per il potenziamento degli impianti sportivi dei comuni; Il bando è finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 per “Contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva”, nell’ambito dell’AREA TEMATICA 10 Sociale e Salute – LINEA DI INTERVENTO 10.01 Strutture sociali;

invitano le SS.LL. a volersi attivare per concorrere all’assegnazione di un finanziamento per adeguare la struttura già esistente del campetto polivalente Totò Spallino, con l’obiettivo della promozione dello sport e della valorizzazione di una struttura che rappresenta un punto di aggregazione sociale, nonché di vivibilità e interazione intra e intergenerazionale, o a utilizzare tali risorse per ulteriori progetti che l’amministrazione attiva ritiene utili allo scopo.

Si fa presente che le domande dovranno essere trasmesse dal 13 marzo al 30 aprile con inoltro tramite applicativo informatico messo a disposizione dal Dipartimento Turismo.

Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo finanziario. Il finanziamento in conto capitale potrà essere concesso fino al 100% delle spese totali ammissibili e non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici assegnati per lo stesso intervento o relativi alle stesse spese.

Nella disponibilità a contribuire al bene del nostro paese, si porgono distinti saluti.

Castelbuono, 7 gennaio 2025

I consiglieri di minoranza

Annunziata Cangelosi

Lorenzo Aquilino

Maria Ippolito

Domenico Prisinzano