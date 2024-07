I festeggiamenti del club Inter per la propria squadra vincitrice dello Scudetto 2024

Come da tradizione anche quest’anno si è replicato l’appuntamento castelbuonese con i festeggiamenti per la squadra nerazzurra.

L’avvenimento, organizzato dal club Inter “Don Mario Fiasconaro”, si è svolto domenica 7 luglio e ha riunito tutti i tifosi che hanno partecipato ai festeggiamenti della seconda stella condividendo la passione per lo sport nel ricordo di Don Mario Fiasconaro, tifoso tutt’oggi ricordato dai fondatori del club e tifosi castelbuonesi.

L’evento svoltosi nello scenario naturalistico dell’area attrezzata di San Focá, scenario di eterna bellezza, è stato un momento molto apprezzato da tutti i castelbuonesi che hanno cosi festeggiato la squadra milanese e ricordato un grande uomo con una grande passione per lo sport che ancora oggi viene raccontato come esempio per le nuove generazioni.