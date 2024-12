I panettoni Fiasconaro hanno conquistato gli Stati Uniti. L’articolo su Forbes

L’articolo pubblicato su Forbes sottolinea il successo internazionale dell’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro, che sta conquistando sempre più visibilità negli Stati Uniti. I suoi celebri panettoni sono stati protagonisti in eventi di rilievo a Washington e New York, simboli dell’eccellenza italiana e della tradizione siciliana.

Forbes evidenzia come l’azienda, con un fatturato di 34 milioni di euro e un export vicino al 30%, stia consolidando la propria presenza in oltre 70 Paesi, inclusi gli Stati Uniti, che rappresentano circa il 5% delle vendite estere. La partecipazione a eventi prestigiosi come il Summer Fancy Food Show di New York e l’omaggio culturale all’artista siciliano Arturo Di Modica rafforzano il legame tra Italia e USA.

Questo riconoscimento su Forbes conferma il ruolo di Fiasconaro come ambasciatore dell’eccellenza dolciaria italiana nel mondo, valorizzando tradizione, innovazione e cultura.

Clicca qui per leggere l’articolo su Forbes