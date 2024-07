I Sonnambuli tornano al Rifugio Marini con lo spettacolo “I figli di Tro*a”

Una serata “epica” tra Iliade, Odissea e altri miti a cura del duo Fabio Manenti e Michele Arezzo

Petralia Sottana, 26 luglio 2024 – Le reminiscenze di un passato scolastico per alcuni, di attualità per chi la scuola la frequenta ancora. Nuovo appuntamento al Rifugio Marini di Piano Battaglia per il club letterario notturno “I Sonnambuli” fondato dal giornalista Fabio Manenti e dallo sceneggiatore Michele Arezzo, il 3 agosto a partire dalle ore 18. Che approdano sulle alture madonite per il secondo anno, dopo lo spettacolo di successo dello scorso anno dal titolo “Viva la fuga”, sull’andarsene, perdersi nella natura e poi, afferrata l’ispirazione giusta in storie arrembanti, ritrovarsi. Argomento di quest’anno: i miti della letteratura, dall’Iliade all’Odissea, passando per altri testi che… graffiano. “I figli di Tro*a” è ironico e divertente, nello stile de I sonnambuli. I miti che tutti abbiamo studiato o che stiamo studiando, con i loro testi che fanno sorridere, oppure capaci di lasciare addosso un segno che resta, che fa cicatrice.



“Perché quello era la scopo di Omero e di tutti gli altri cantori dell’antichità: tramite la mitologia educare alla vita, insegnare un certo modo di stare al mondo, tanto eroico quanto grottesco”, dicono I Sonnambuli. E quindi da Piano Battaglia si sale su verso gli dèi dell’Olimpo accompagnati da Manenti e Arezzo che scelgono un tema e lo indagano raccontando a braccio storie prese da letteratura, cronaca, miti, arte e scienza, poesia e musica. Tutto il resto è improvvisazione con il pubblico, ogni volta in un luogo diverso, inatteso. “Da sempre le storie abitano le notti e le riscaldano: sono la più antica via di fuga, la più dirompente ispirazione”, proseguono i due. Chi sceglie di partecipare a uno spettacolo de I Sonnambuli deve essere consapevole di non essere un semplice spettatore, ma di apprestarsi a vivere un’esperienza di teatro, di narrazione che indaga emotivamente, racconto dopo racconto, le contrastanti sfaccettature del tema al centro dell’incontro. Mitologia, dunque, per questo appuntamento inserito all’interno del cartellone estivo del Rifugio Marini. “I greci hanno cucito in cielo l’umanità tutta, ogni mito un carattere dell’uomo. Ci ritroveremo, quindi, per raccontare ciò che ancora dicono e che in pochi ormai ascoltano”, concludono i due. Per info e prenotazioni 335 7772269 o info@rifugiomarini.it.

Scarica qui la foto libera da utilizzo ad alta risoluzione:https://archivio.migipress.it/s/3z5sBnxpo8L2ckb