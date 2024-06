IIS Luigi Failla Tedaldi: assegnata la borsa di studio “Dott. Pietro La Franca” a Ilenia Failla

Ormai tradizionalmente la chiusura dell’anno scolastico dell’IIS Luigi Failla Tedaldi si celebra con l’assegnazione della borsa di studio “Dott. Pietro La Franca”, un riconoscimento destinato agli studenti più meritevoli. Quest’anno, il premio è stato conferito a Ilenia Failla, studentessa della classe V D del Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale, che ha conseguito il diploma di maturità con 100 e lode nel passato anno scolastico.

La famiglia La Franca, in particolare la prof.ssa Vincenzina Mazzola La Franca, indimenticabile docente di matematica del liceo, ha espresso tramite la figlia Mimma i suoi migliori auguri a Ilenia per un futuro ricco di soddisfazioni. La borsa di studio rappresenta un tributo all’eccellenza accademica e un incoraggiamento per gli studenti a perseguire i loro obiettivi con impegno e dedizione. La scuola, tramite i canali social, ha espresso orgoglio per i successi di Ilenia e gratitudine alla famiglia La Franca per il loro continuo supporto.