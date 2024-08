Il 23 agosto via alla XI edizione del Simposio d’arte e Laboratorio ‘Cefalù Città degli Artisti’

Cefalù, 13 agosto 2023 – Cefalù, incantevole perla della Sicilia e culla di innumerevoli ispirazioni artistiche, è pronta ad accogliere anche quest’anno il Simposio d’arte e Laboratorio ‘Cefalù Città degli Artisti’. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione nata da un’idea di Roberto Giacchino – scultore nonché presidente dell’associazione Cefalù Città degli Artisti – con il patrocinio del Comune di Cefalù, vedrà la partecipazione di 46 artisti italiani e internazionali con adesioni giunte dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Romania.

Dal 23 al 25 agosto, il cuore della città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove gli artisti animeranno le vie con esposizioni, performance in strada e laboratori creando un momento che non sarà soltanto una celebrazione dell’arte, ma un vero e proprio incontro di menti creative, che si confronteranno, dialogheranno e collaboreranno, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

La direzione artistica è affidata ancora una volta alla professoressa Rosalba Gallà, che in questo 2024 ha scelto le parole di Vincent Van Gogh per descrivere e accompagnare lo spirito del Simposio: “Sogno di dipingere, poi dipingo i miei sogni”.

L’inaugurazione dell’evento si terrà venerdì 23 agosto alle ore 18:00 presso la Corte delle Stelle nel corso cittadino alla presenza del Sindaco di Cefalù Daniele Tumminello, del Vicesindaco Rosario Lapunzina e dell’Assessore alla Cultura Antonio Franco, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

In aggiunta alle attività in programma per il 23-24-25 agosto, fino a sabato 31 sarà possibile visitare la collettiva che ospiterà le opere degli artisti del Simposio 2024. Si tratta di una mostra a ingresso gratuito (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00) allestita presso l’Ottagono di Santa Caterina, di fronte al Duomo. In questo undicesimo anno, ci si potrà immergere nel fascino della pittura e della scultura, della fotografia e dell’artigianato passando per le arti performative e molto altro. E uno spazio sarà altresì dedicato ai bambini, i più piccoli potranno esprimere la loro creatività mostrando al pubblico le loro opere divertendosi grazie al loro talento.